Concorso ordinario insegnanti: APPELLO a commissioni e USR per la pubblicazione delle graduatorie per immissioni in ruolo entro 31 agosto

“Agosto, concorso mio non ti conosco”: per tante classi di concorso dell’ordinario secondaria le prove orali sono già concluse ma manca ancora la graduatoria di merito. Questo ha impedito agli aspiranti di potersi inserire in prima fascia GPS (termine ultimo per lo scioglimento della riserva era il 20 luglio) ma impedisce anche le immissioni in ruolo ancora possibili entro il 31 agosto.

L’appello parte dagli aspiranti della classe di concorso A011 Discipline letterarie e latino della Sicilia, aggregati ai candidati della regione Campania, che gestisce anche Basilicata e Molise.

Sono trascorsi 29 giorni dall’ultima prova orale e la graduatoria di merito non c’è ancora. Forse perchè nel mese di agosto le procedure si rallentano o forse perchè gli USR sono oberati da tante incombenze per l’inizio delle attività scolastiche.

Ma il tempo non è una giustificazione plausibile per non fare le cose per bene, soprattutto se si può ancora assicurare ai colleghi la partecipazione alle procedure per il ruolo.

Da giorni infatti leggiamo nelle cronache – soprattutto locali – che mancano gli insegnanti all’appello, che anche quest’anno i posti rimarranno non coperti, che anche le procedure di supplenza scorrono lentamente.

E soprattutto che dei 94.000 posti autorizzati dal MEF per le assunzioni docenti per l’anno scolastico 2022/23 molti saranno ancora scoperti.

Qualcosa si può ancora fare per rimediare. E forse, con la volontà politica, si potrebbe anche dopo il 31 agosto, visto che i rallentamenti delle procedure sono dipese prima dalla pandemia poi per numerose classi di concorso dalle ricorrezioni delle prove scritte nonché dalla complessa macchina amministrativa che non consente di avere la graduatoria di merito ad un mese di distanza dalla conclusione della prova, con titoli presentati nella domanda inoltrata entro il 31 luglio 2020!

Ecco tutte le graduatorie del concorso ordinario 2020 pubblicate finora –

Nel frattempo sono partite le procedure di assunzione da concorso straordinario bis e GPS sostegno prima fascia, con un intreccio complesso e disordinato.

E i primi Uffici scolastici hanno avviato anche l’algoritmo per le supplenze 2022/23.