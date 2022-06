Concorso ordinario infanzia primaria: le graduatorie. Quasi 1900 posti vuoti in Lombardia per sostegno primaria. TABELLE Di

Concorso ordinario infanzia e primaria di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal Decreto n.325 del 5 novembre 2021: sono in corso di svolgimento le prove orali, cui segue la valutazione dei titoli e la pubblicazione delle graduatorie.

La procedura concorsuale ha carattere regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, conteggiati dal Ministero per il biennio degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato 1 del bando.

Le graduatorie pubblicate

Sostegno infanzia

BASILICATA

ADAA-3 posti banditi, 16 in graduatoria

CALABRIA

ADAA-67 posti a bando, 72 in graduatoria

EMILIA ROMAGNA

ADAA, Sostegno infanzia: posti a bando 75, in graduatoria 54 docenti, restano 21 posti vuoti

FRIULI VENEZIA GIULIA

ADAA-9 posti, 17 in graduatoria-

LAZIO

SOSTEGNO INFANZIA della regione LAZIO Ad essere inseriti in graduatoria 72 candidati, a fronte di 72 posti banditi.

Rettifica ADAA, posti a bando 72 in graduatoria 201

LIGURIA

Sostegno infanzia ADAA – posti a bando 40 in graduatoria 21 rimangono 19 posti vuoti

LOMBARDIA

ADAA-236 posti, 62 in graduatoria- restano 174 posti vuoti

MOLISE

ADAA-1 posto, 8 in graduatoria

PUGLIA

Sostegno infanzia ADAA – posti a bando 38, 67 in graduatoria

SICILIA

ADAA-4 posti, 113 in graduatoria

VENETO

ADAA SOSTEGNO INFANZIA– posti a bando 78- candidati in graduatoria 66 – restano 12 posti vuoti

TABELLA POSTI Sostegno infanzia

Sostegno primaria

BASILICATA

Sostegno ADEE–2 posti banditi 19 in graduatoria

CALABRIA

Sostegno ADEE– 37 posti banditi 275 in graduatoria

CAMPANIA

Sostegno ADEE– 4 posti 342 in graduatoria

EMILIA ROMAGNA

Sostegno primaria posti a bando 617 candidati in graduatoria 124 restano vuoti 493 posti

ADEE, Sostegno primaria RETTIFICATA: 617 posti, in graduatoria 131 docenti, restano 486 posti vuoti

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sostegno primaria – posti a bando 75 – candidati in graduatoria 28 – restano vuoti 47 posti

graduatoria rettificata – posti a bando 75 – candidati in graduatoria 28 – restano vuoti 47 posti

LIGURIA

Sostegno primaria ADEE – posti a bando 307 in graduatoria 51 rimangono 256 posti vuoti

LOMBARDIA

ADEE-posti 2086, 194 in graduatoria- restano 1892 posti vuoti

MOLISE

Sostegno ADEE– 4 posti 31 in graduatoria

PUGLIA

ADEE, Sostegno primaria – posti a bando 24 in graduatoria 218

VENETO

ADEE– Sostegno primaria-posti a bando 639 -candidati in graduatoria 114-restano 525 posti vuoti

TABELLA POSTI Sostegno primaria

Infanzia posto comune

ABRUZZO – graduatoria provvisoria – 25 posti a bando, 526 in graduatoria

EMILIA ROMAGNA-101 posti a bando, 840 in graduatoria

LOMBARDIA

AAAA-222 posti, 1869 in graduatoria

MARCHE

Infanzia posto comune – posti a bando 61 – in graduatoria (compresi gli idonei) 503 candidati

UMBRIA

AAAA– 31 posti, in graduatoria (compresi gli idonei) 355 candidati

Primaria posto comune

UMBRIA

EEEE-88 posti, 491 (compresi gli idonei) in graduatoria

EMILIA ROMAGNA– 508 posti-1703 in graduatoria

Idonei in graduatoria

Ricordiamo che nel Decreto Tagliaprezzi è stato approvato un importante emendamento, per l’inserimento in graduatoria anche dei candidati che hanno superato le prove ma che non rientrano nel numero dei posti banditi.

Questo permetterà di scorrere le graduatorie, se dovessero esservi delle rinunce, per coprire tutti i posti banditi.

Concorso infanzia e primaria ok a idonei in graduatoria. Approvato emendamento

Controllo titolo di accesso

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, potrà disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Ricorso avverso graduatoria

Avverso il decreto di pubblicazione della graduatoria è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito dell’USR.

Concorso come titolo culturale in GPS

Se la relativa graduatoria è stata pubblicata entro il 31 maggio 2022, gli aspiranti interessati possono utilizzare il titolo nelle graduatorie GPS.

Per infanzia e primaria la tabella di valutazione prima fascia GPS prevede infatti al punto B.1 “Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, per ciascun titolo” punti 3

Il Ministero ha infatti chiarito con apposita FAQ

40. Conseguo l’abilitazione dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

Cosa si intende per “essere in possesso”?

A chiarirlo sempre il Ministero con apposita FAQ

44. Ho partecipato al concorso ordinario delle scuole secondarie, superando sia la prova scritta che la prova orale. Se l’Ufficio Scolastico Regionale non ha ancora prodotto la graduatoria, posso dichiarare l’abilitazione quale titolo d’accesso o altro titolo culturale?

L’abilitazione può essere spesa solo se l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse. [….]

Quindi affinché il docente di infanzia e primaria possa vantare il superamento del concorso deve attendere la pubblicazione della graduatoria.

Immissioni in ruolo 2022/23

Ecco come avverranno le immissioni in ruolo infanzia e primaria dell’anno scolastico 2022/23

Ricordiamo che se dopo la fase ordinaria GaE – concorsi – call veloce – residueranno ancora posti, sarà possibile attribuire ruoli su posti di sostegno dalla prima fascia sostegno GPS.