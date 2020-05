Concorso ordinario infanzia e primaria, si può partecipare solo in una regione

Concorso ordinario infanzia e primaria: il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile, le domande potranno essere presentate dal 15 giugno al 31 luglio.

Una nostra lettrice chiede

“Sono laureata in Scienze della Formazione Primaria e sono abilitata all’insegnamento sia per infanzia sia per primaria.

Dal momento che nella mia regione (Veneto) molto probabilmente non verrà bandito il concorso ordinario per infanzia, ma solo per primaria, vorrei sapere se posso candidarmi ad entrambi, pur essendo in due regioni diverse. Per primaria parteciperei in Veneto e per infanzia in Lombardia.“

Dalla pubblicazione del bando in gazzetta Ufficiale, ossia il 28 aprile scorso, sappiamo con certezza in quali regioni sarà effettuato il concorso.

I posti disponibili

In Veneto sono stati banditi 78 posti per infanzia sostegno, 1040 posti per primaria sostegno e 639 posti per primaria. Infanzia non è stata bandita.

In Lombardia 222 posti infanzia, 236 posti infanzia sostegno, 2086 primaria sostegno, 1509 primaria.

Si partecipa in una sola regione

Il bando afferma

“1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a

pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle

d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o piu’ delle procedure

concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3 del

presente bando. Il candidato concorre per piu’ procedure concorsuali

mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle

procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare.”

Quindi si può partecipare solo in una regione, indipendentemente dal numero di procedure bandite in quella regione.

Nel caso della nostra lettrice, se sceglie il Veneto potrà partecipare solo per primaria.

Se sceglie la Lombardia invece potrà partecipare sia per infanzia che primaria.

Il bando non permette di partecipare per infanzia in una regione e primaria in un’altra.

Max 4 procedure

Per il concorso ordinario infanzia e primaria sono max 4 le procedure alle quali si può partecipare, se in possesso dei requisiti

infanzia

primaria

sostegno infanzia

sostegno primaria

I posti devono però essere banditi in un’unica regione.

per concorrere a posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione. Ammessi anche gli specializzandi del TFA sostegno IV ciclo.

I requisiti di accesso completi

