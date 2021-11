Concorso ordinario infanzia e primaria, AVVISI abbinamenti candidati/aule Usr. AGGIORNATO con Veneto Di

Concorso infanzia e primaria: al via il 13 dicembre le prove scritte sia per i posti comuni che di sostegno. Il Ministero ha stabilito le date, a livello nazionale, poi gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi con i calendari e l’abbinamento aule-candidati. Ecco l’elenco in aggiornamento.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il candidato in questo caso non riceverà convocazione individuale.

Avvisi Usr in aggiornamento

Abruzzo –

Calabria –

Campania ADEE-

Emilia Romagna –

Friuli Venezia Giulia – integrazione 29 novembre –

Lazio- ADAA e ADEE –Piano operativo –

Liguria infanzia – Sostegno primaria – primaria – sostegno infanzia –

Lombardia – AAAA, ADAA, ADEE –

Marche – nuovo avviso abbinamenti-

Molise –

Piemonte –

Puglia –

Sardegna –

Sicilia –

Toscana –

Umbria – Integrazione 29 novembre –

Veneto –

N.B. L’elenco sarà aggiornato con i nuovi avvisi. Si consiglia comunque ai candidati di monitorare l’Usr di proprio interesse, ovvero quello della regione scelta per il concorso, oppure in caso di procedure aggregate perché si prevedevano poche domande, quello dell’Usr che gestisce la procedura. Gli avvisi potrebbero infatti subìre delle modifiche non monitorate in tempo reale.

DECRETO 18 novembre 2021 modifica al bando di concorso 2020

ALLEGATO A programmi

ALLEGATO B valutazione titoli