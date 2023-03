Prove suppletive concorso ordinario infanzia e primaria 2020: abbinamenti aule-candidati (Piemonte) Di

Dal 17 al 20 aprile 2023 si svolgeranno le prove suppletive del concorso ordinario infanzia e primaria 2020. I candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta suppletiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere le prove suppletive.

Come scritto nell’avviso ministeriale, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

Abbinamenti aule-candidati

Piemonte –