Concorso ordinario docenti primaria, ricalcolo punteggio prova scritta del 21 dicembre. AVVISO Di

Concorso ordinario infanzia e primaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020. La prova scritta per posto comune per la scuola primaria si è svolta lo scorso 21 dicembre e già da gennaio sono iniziate le prove orali. Seguirà la valutazione dei titoli e la pubblicazione delle graduatorie, utili per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2022/23.

Ricalcolati i punteggi. Avviso USR Lazio

“Si informano i candidati che hanno partecipato alla prova scritta del concorso ordinario a docente della scuola primaria che il punteggio attribuito alla prova è stato ricalcolato dal Ministero, poiché in un primo momento era stata considerata corretta una risposta errata, mentre era stata valutata errata quella giusta.

Ciascun candidato può consultare il nuovo punteggio accendendo con le proprie credenziali al sistema informativo del Ministero”

Ricordiamo che la prova è visualizzabile nella pagina personale di Istanze online raggiungibile dal l’apposita funzione dal menù “Altri Servizi” selezionando la voce “Concorso ordinario D.D. 498/2020 – Vis. prove” .

Qual era la domanda contestata

Ce ne parla Anief Liguria

Prova scritta concorso ordinario scuola primaria del 21/12.

“Assegnare maggior tempo per svolgere un’attività ad un alunno con DSA o con BES può definirsi una misura: a – compensativa b – dispensativa c – palliativa d – preventiva” La risposta corretta è dispensativa. I punteggi sono stati ricalcolati.”

Come prosegue il concorso

In seguito alla correzione è possibile che qualche candidato possa essere “ripescato” perchè con quella risposta esatta raggiunge il punteggio minimo per accedere alla prova orale. Al momento l’avviso è presente solo su Usr Lazio, saranno gli Uffici Scolastici regionali a fornire eventuali indicazioni in merito.

Come si svolge la prova orale