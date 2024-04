Concorso ordinario dirigenti scolastici: il 2023/24 non vale per il servizio. Diplomati Isef ancora esclusi Di

I candidati al concorso ordinario per dirigente scolastico sono attualmente alla prese con la presentazione delle relative istanze. Requisiti: servizio utile e titoli di studio.

BANDO – REGOLAMENTO – La tabella dei titoli Allegato A – Programmi di studio

Domande

Le domande di partecipazione:

si devono inoltrate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento oppure tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” (www.miur.gov.it);

si possono presentare sino alle ore 23.59 del 17 gennaio 2024 ;

; possono essere indirizzate, a pena di esclusione, ad una sola regione, tra quelle indicate nel bando di concorso, ossia quelle in cui vi è disponibilità di posti.

Ogni candidato, evidenziamolo, deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un domicilio digitale.

Requisiti

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

appartenere al personale docente delle istituzioni scolastiche statali ovvero al personale educativo delle istituzioni educative statali; essere assunto con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali; essere stato confermato in ruolo (quindi con anno di prova superato); essere in possesso di una delle seguenti lauree:

laurea magistrale;

laurea specialistica;

diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM n. 509/1999;

diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;

aver svolto cinque anni di servizio

essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

N.B. I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

Evidenziamo che:

il titolo di studio d’accesso deve essere in possesso degli aspiranti entro la data ultima di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ;

d’accesso deve essere in possesso degli aspiranti ; l’anno scolastico 2023/24 non va considerato nel computo dei 5 anni di servizio richiesti, come si legge nel bando di concorso: Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del bando.

D’altronde, alla data di scadenza per la presentazione della domanda nessun docente ha ancora maturato come utile l’annualità che ha avuto inizio il 1° settembre 2023, non essendo trascorsi i 180 giorni di servizio utili ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124

Precisazioni servizio e titoli di studio

Servizio

Relativamente ai cinque anni di servizio richiesti, precisiamo che:

il servizio può essere stato svolto a tempo sia indeterminato che determinato; in caso di servizio svolto a tempo determinato, lo stesso si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale; il servizio di ruolo si considera valido soltanto se effettivamente prestato, con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica; il servizio è valido solo se prestato nelle scuole statali; non è valido il servizio svolto nelle scuole paritarie; non si computano i periodi di retrodatazione giuridica, fermo restando che, qualora l’aspirante abbia svolto (nell’anno in cui ha poi avuto la retrodatazione giuridica) un servizio a tempo determinato, lo stesso è valido (sempre se presenta le caratteristiche di cui al punto 2 sopra riportato).

Titoli: diploma ISEF non valido

Per i titoli di studio si precisa che gli aspiranti in possesso del diploma ISEF non possono partecipare alla procedura, in quanto detto diploma equivale ad una laurea triennale, ai sensi della legge n. 136/2002. Al riguardo, ricordiamo che nel bando di concorso del 2017 tale aspetto è stato evidenziato con un’apposita nota all’articolo 3, dedicato ai requisiti d’accesso: Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, è necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito anche un’apposita laurea specialistica …

Quanto detto è stato recentemente ribadito dalla Sezione III Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sebbene in riferimento al concorso per l’accesso al ruolo relativo all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria.

