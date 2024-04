Concorso ordinario dirigenti scolastici, chi deve pagare i 15 euro di partecipazione. Attivo il soccorso istruttorio Di

L’USR Puglia pubblica una nota di chiarimenti in merito all’ulteriore pagamento di 15 euro da parte dei candidati al concorso ordinario per dirigenti scolastici, D.D.G. 2788 del 18 dicembre 2023.

I chiarimenti arrivano a seguito delle numerose istanze inviate all’USR, avente ad oggetto chiarimenti in merito ad un’ulteriore richiesta di versamento del contributo per i diritti di segreteria ex art. 4 co.3 del bando di euro 15,00, entro il 14.05.2024, visualizzabile su “Pago in rete” allo stato “eseguibile” e con sotto la denominazione soccorso istruttorio COD FIS del candidato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli della Dirigenza scolastica DM 194/2022.

L’USR chiarisce che alcun ulteriore versamento dovrà essere effettuato nel caso in cui il candidato fosse in regola con il pagamento, secondo le modalità previste dall’art. 4, co. 3 del bando.

Il soccorso istruttorio verrà attivato da parte di questo Ufficio solo nei confronti dei candidati non in regola con il pagamento.

