Concorso ordinario 2023 Dirigenti Scolastici, sarà possibile consultare la prova preselettiva svolta nell’area riservata Di

Concorso Dirigenti Scolastici di cui al DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023: è la procedura ordinaria di reclutamento, ancora al primo step.

La procedura concorsuale è indetta su base regionale, e coprirà 587 posti nel ruolo di Dirigente scolastico.

Il Concorso si articola in prova preselettiva, in una prova scritta e in una prova orale.

Al momento lo scorso 23 maggio si è svolta la prova preselettiva e gli Uffici Scolastici hanno pubblicato il punteggio minimo utile, allo stato dell’arte, per l’accesso alla prova orale. Seguirà la pubblicazione degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova.

Mancano infatti due adempimenti, che potrebbero modificare l’elenco

il controllo dei requisiti di accesso

le eventuali prove suppletive per candidate in gravidanza o allattamento che hanno richiesto il rinvio

Consultazione prova preselettiva

La prova preselettiva computer based svolta lo scorso 23 maggio sarà in consultazione accedendo alla “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive” con le proprie credenziali SPID, al seguente link:

https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/

Nell’Area Riservata, selezionare prima “Graduatorie” e poi il Concorso in argomento, successivamente dalla “Sezione Allegati” effettuare il download del file “.zip”

Non c’è una data unica in cui la prova sarà rilasciata, ma probabilmente nei prossimi giorni sarà consultabile per tutti.

