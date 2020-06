Concorso Ordinario 2020 Infanzia/Primaria, Anief avvia ricorsi per contestare la tabella valutazione titoli  

Anief – Il giovane sindacato ha attivato ricorsi, al Tar del Lazio, avverso la tabella valutazione titoli del concorso ordinario 2020 infanzia/primaria.

Per visionare tutti i ricorsi, clicca qui

Il ricorso sarà presentato, al Tar del Lazio, avverso la tabella valutazione titoli per ottenere la valutazione del servizio prestato nelle sezioni primavera.

Per aderire, clicca qui.

Il ricorso sarà presentato, al Tar del Lazio, avverso la tabella valutazione titoli per ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

Per aderire, clicca qui.

Il ricorso sarà presentato, al Tar del Lazio, avverso la tabella valutazione titoli per ottenere la valutazione del servizio aspecifico prestato su posto di grado diverso.

Per aderire, clicca qui.

Il ricorso sarà presentato, al Tar del Lazio, avverso la tabella valutazione titoli per ottenere la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno anche nella procedura concorsuale per il posto comune.

Per aderire, clicca qui.