Concorso ordinario 2020, ci sono le prime graduatorie. Classe di concorso B006 per Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria Di

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: a disposizione circa 26.000 posti distribuiti tra le varie classi di concorso. Obiettivo: immissione in ruolo, possibilmente dal 1° settembre 2022. Dipenderà dal numero di partecipanti che superano la prova scritta, dalla calendarizzazione delle prove orali, dal tempo necessario per la valutazione dei titoli e la pubblicazione della graduatoria.

Le prime graduatorie

Intanto, ecco le prime graduatorie. Sono per la classe di concorso B006 Laboratorio di Odontotecnica, pubblicate dall’USR Lazio responsabile per le regioni Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria.

La graduatoria è costituita secondo l’ordine di punteggio finale (prove + titoli) conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggi.

LAZIO posti a bando 6 In graduatoria nessun vincitore

Marche posti 2 Vincitori 2

SARDEGNA Posti 1 In graduatoria nessun candidato

TOSCANA Posti 2 In graduatoria 1 vincitore

UMBRIA 1 posto In graduatoria nessun vincitore.

Restano dunque vuoti per B006 Laboratorio di Odontotecnica 9 posti. Non sappiamo invece se per le Marche, dove la graduatoria è formata con il numero di vincitori corrispondenti al numero dei posti a bando, ci sono idonei cioè candidati che hanno superato la prova ma che non sono rientrati in graduatoria perchè per punteggio si collocano oltre. Politica e sindacati in pressing per consentire anche agli idonei di partecipare allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dei vincitori.

Iscrizione nelle GPS

Il conseguimento dell’abilitazione permette agli aspiranti interessati all’iscrizione nelle GPS di poter vantare il titolo per la prima fascia già nella domanda da presentare entro il 31 maggio.

PAGINA IN AGGIORNAMENTO