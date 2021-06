Concorso materie STEM, ecco le convocazioni per la prova scritta: sedi ed elenco candidati. AVVISI USR Di

Il D.D. n. 826 del 11/06/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2021. Si tratta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 che – rispetto al bando originario – sarà svolta con procedura semplificata che prova esclusivamente prova scritta e, per chi la supera, prova orale. Non si procede alla valutazione dei titoli.

Gli USR stanno prontamente pubblicando il calendario della prova scritta. Le date sono state decise dal Ministero, dal 2 all’8 luglio 2021. DECRETO

Calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte

L’elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte unitamente alla loro ubicazione e con l’indicazione dei candidati che hanno inviato domanda di partecipazione, assegnati a ciascuna sede, per le classi di concorso elencate di seguito. Le prove scritte si svolgeranno nella data a fianco indicata.

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova prevista nel turno

mattutino avrà inizio alle ore 9.00 e quella prevista per il turno pomeridiano alle ore 14.30 (controllare gli orari pubblicati su ciascun USR).

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del D.D. n. 499 del 21/04/2020, i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR

responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.D. n. 499 del 21/04/2020 negli allegati sono compresi i candidati le cui istanze sono pervenute attraverso la piattaforma POLIS.

Ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.D. 826 del 11/06/2021 i candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza

maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili e pubblicati per il giorno della prova scritta, solamente i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli. Gli eventuali candidati muniti di provvedimenti giudiziali dovranno tempestivamente notificare le ordinanze favorevoli all’USR per l’assegnazione della sede di svolgimento della prova.

BASILICATA A041 – A026 –

CAMPANIA –

EMILIA ROMAGNA A026 – A041 –

FRIULI VENEZIA GIULIA – Vai all’avviso –

LAZIO – Vai all’avviso –

LIGURIA A026 – A041 –

PUGLIA – Vai all’avviso –

TOSCANA Avviso prove scritte del 02 luglio 2021 – A026 e A041

Si tratta di più di 60mila candidati per i 6.129 posti a disposizione.

La quota maggiore di candidati concorre per Matematica e Scienze (classe di concorso A28 – scuole secondarie di I grado): sono oltre 39mila.

La tabella con candidati e posti: