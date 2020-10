Concorso “La presidenza italiana del G20″ per le scuole secondarie: elaborati entro 2 aprile Di

Nota 2783 del 28 ottobre. Concorso nazionale “La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere“ – a.s. 2020/2021.

Nel 2021 la presidenza del G20 spetterà all’Italia. Il Ministero dell’istruzione, indice il concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado “La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere” per invitare le studentesse e gli studenti ad una riflessione sul significato del G20 e delle modalità attraverso le quali la scuola possa favorire la conoscenza di nuovi modelli educativi e formativi finalizzati alla salvaguardia della vita umana e delle specie viventi: l’uso più efficiente delle risorse naturali, lo sviluppo di tecnologie e metodologie innovative nella gestione dei rifiuti e nel trattamento delle acque, e all’incentivazione di prodotti ecosostenibili.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 2 aprile 2021.

