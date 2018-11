Concorso infanzia e primaria, quale regione scegliere per il ruolo. Dati USR

Per il concorso infanzia e primaria bandito con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018 arrivano i dati sulla consistenza delle Graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie del concorso 2016.

Concorso infanzia e primaria: nota Miur

Le immissioni in ruolo dell’a.s. 2019/20 saranno gestite in estate, ma i docenti che partecipano al concorso infanzia e primaria devono scegliere entro il 12 dicembre in quale regione partecipare.

Ne abbiamo parlato in Concorso primaria e infanzia, tempistica operazioni per pubblicazione GM entro il 30 luglio

Oltre alla tempistica delle principali operazioni da compiere, il Miur ha fornito indicazioni in merito alla quantificazione dei posti destinati alla procedura riservata.

Assunzioni in ruolo

I docenti, che parteciperanno al concorso, saranno inseriti in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento.

Le assunzioni dalle suddette graduatorie avverranno sui posti residui al termine delle immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito del concorso 2016, ivi inclusi gli elenchi aggiuntivi.

Quantificazione posti

Alla luce di quanto detto sopra, al momento non è possibile quantificare i posti destinati alla procedura, per cui le disponibilità saranno quantificabili per tipo posto, solo a conclusione delle immissioni in ruolo da GaE e GM 2016.

Quanti docenti nelle GaE e nelle graduatorie del concorso 2016

Lazio

Sardegna

Sicilia

Toscana

Veneto (file dell’11 ottobre 2018)