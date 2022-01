Concorso infanzia e primaria, prove orali: il candidato estrae la traccia 24 ore prima Di

Come predisposto dall’art. 5, c. 2 del D.D. 2215/2021 – Concorso ordinario per il reclutamento di personale docente nelle scuole dell’Infanzia e Primaria sui posti comuni e di sostegno – ciascun candidato estrae ventiquattro ore prima dell’orale la traccia su cui svolgerà la prova. Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando in queste settimane i calendari delle prove orali.

Hanno accesso alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte svolte entro il 21 dicembre 2021.

Il comma 2 dell’art 5:

I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario

programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

A tal proposito l’Usr per la Lombardia, con nota apposita, chiarisce: