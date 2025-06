Concorso infanzia e primaria PNRR2, in alcune regioni basta 70 per accedere alla prova orale, in altre necessario fino a 98. LE TABELLE Di

Regione che scegli, difficoltà diversa per l’accesso alla prova orale. I nuovi concorsi PNRR2 prevedono un nuovo meccanismo (rispetto al PNRR1) di superamento della prova orale, come stabilito dal DL 71/2024. Questo determina l’economicità e velocità nella procedura, che produrrà le graduatorie dei vincitori nell’estate 2025.

Il meccanismo di accesso alla prova orale

Recepito dal Ministero con il dm n. 214 del 24 ottobre 2024, l’accesso alla prova orale prevede una doppia scrematura.

Partecipano all’accesso alla prova orale solo i candidati che alla prova scritta abbiano raggiunto almeno 70/100

e

rientrino nel triplo dei posti a bando per classe di concorso e regione (più i candidati che hanno lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi).

Gli USR hanno dunque pubblicato il voto minimo, in relazione al concorso infanzia e primaria, per l’accesso alla prova orale.

Si va dal 70 in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto EEEE, Lombardia ADAA, Lombardia ADEE, Toscana, Friuli a punteggi come 98 in Campania ADEE, 94 Umbria ADEE, 92 Friuli Venezia Giulia e Marche ADAA

In Lombardia dunque era sufficiente il 70 per accedere a primaria posto comune e sostegno sia infanzia che primaria.

Quanti posti e quanti candidati

Lombardia EEEE 3.977 domande per 945 posti

ADEE 217 domande per 2.036 posti

ADAA 103 domande per 142 posti

Le TABELLE