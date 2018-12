Concorso infanzia e primaria, oltre 15.000 candidati in GaE e Gm16 aspettano il ruolo in Sicilia

In Sicilia ci vorranno circa 20 anni per assumere i 3.506 candidati che hanno presentato domanda per il concorso a cattedra straordinario infanzia e primaria.

La ragione, sostiene Salvo Intravaia su Repubblica, dipende dal numero di candidati presenti nelle graduatorie ad esaurimento dell’Isola e in quelle delle GM 2016, che come sappiamo hanno precedenza assoluta sulle immissioni in ruolo.

Vediamo i numeri pubblicati dall’USR Sicilia pubblicati ad ottobre, proprio per dare l’esatta visione prima di presentare domanda.

Sono 8.357 nelle graduatorie ad esaurimento per infanzia posto comune, sono 6.883 nelle GaE per primaria posto comune, sono 84 nelle GaE per infanzia sostegno e 295 nelle GaE di primaria sostegno; nelle GM2016 sono 282 con 1073 in elenco aggiuntivo per l’infanzia posto comune, 465 per la scuola primaria posto comune, zero candidati per il sostegno per entrambe le graduatorie.

L’anno scorso. scrive Repubblica. sono stati immessi in ruolo poco meno di 600 unità, tra GaE e GM; esaurite le GaE e decadute GM del concorso 2016 (con assunzione dei vincitori), adesso prorogate di un anno, le percentuali da assegnare al nuovo concorso 2018 diventeranno:

il 100% dei posti per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020;

l’80% dei posti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;

il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;

il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;

il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.