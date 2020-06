Concorso infanzia e primaria, ecco la guida per iscriversi [ANTEPRIMA]

Le domande per partecipare al concorso infanzia e primaria in base al bando pubblicato in GU il 28 aprile saranno possibili dal 15 giugno al 31 luglio. Il manuale guida all’iscrizione.

La guida per l’iscrizione al concorso infanzia e primaria [ANTEPRIMA] La domanda è disponibile per la compilazione sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero, a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure una identità digitale SPID. In entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio Istanze OnLine. Per chi non fosse abilitato, nella pagina dedicata al servizio, sono disponibili dei vademecum. Ogni candidato può presentare la domanda in una sola regione a eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali per le quali possegga i requisiti di cui all’articolo 3 del bando.

Requisiti di accesso

Posti comuni

laurea in Scienze della formazione primaria oppure

diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal miur

N.B. è titolo di accesso anche il diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico. Leggi tutto

La laurea triennale non è titolo di accesso

Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Leggi tutto

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.

Il decreto scuola ha ampliato i requisiti di accesso, permettendo la partecipazione con riserva dei docenti specializzandi SOS IV ciclo TFA sostegno. Si allarga quindi la platea dei candidati al concorso.

Per quanto riguarda i posti, sono molte le regioni che saranno a posti zero, soprattutto nella scuola d’Infanzia.

I posti liberi

I posti

N.B. Nelle regioni in cui ci sono 0 posti, il concorso non sarà bandito. Il concorso può essere bandito solo per le regioni in cui, per il biennio considerato, potranno esserci posti vacanti da assegnare.

N.B. Si sceglie la regione, la provincia sarà assegnata per il ruolo Leggi tutto

