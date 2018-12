Concorso infanzia e primaria, dove svolgerò la prova orale? Le aggregazioni territoriali

Ricordiamo, come già riferito, che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le aggregazioni territoriali relative al concorso straordinario infanzia e primaria.

Concorso infanzia e primaria: cos’è l’aggregazione territoriale

Come previsto dal decreto e dal bando di concorso, nel caso in cui in una Regione vi sia un numero esiguo di candidati, si provvede ad aggregare la procedura. Ciò vuol dire che i candidati della Regione con un esiguo numero di partecipanti svolgono il concorso in un’altra Regione che gestirà la procedura.

Concorso infanzia e primaria: aggregazione territoriale e regioni coinvolte

L’aggregazione territoriale ha riguardato le seguenti Regioni:

Infanzia posto comune: 1) Molise; 2) Basilicata

Primaria posto comune: Molise

Infanzia posto sostegno: 1) Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Veneto; 2) Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Molise; 3) Basilicata, Calabria

Primaria posto sostegno: 1)Molise, Sardegna, Umbria; 2) Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Piemonte; 3) Basilicata