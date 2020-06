Concorso infanzia e primaria, Anief ricorre per l’ammissione degli iscritti alle selezioni per il V ciclo Tfa Sostegno  

Anief – Il sindacato attiva i ricorsi e proroga i termini per impugnare tutti e quattro i bandi al 26 giugno:

sono più di 40 i ricorsi attivati avverso il concorso ordinario nella secondaria, nell'infanzia e primaria, straordinario nella secondaria, e per conseguire l'abilitazione nella secondaria.

Sono moltissimi i precari che stanno aderendo ai ricorsi lanciati dal giovane sindatato. Anief ricorre per l’ammissione al concorso sostegno infanzia/primaria 2020 per gli iscritti alle selezioni per il V ciclo TFA Sostegno. Il ricorso, al Tar del Lazio, è avverso l’esclusione dal concorso ordinario 2020 infanzia/primaria per i posti di sostegno di coloro che sono iscritti alle selezioni per l’accesso al V ciclo Tfa sostegno.

La partecipazione al ricorso è possibile per coloro che alla data del 31 luglio 2020 non abbiano ancora svolto le prove di ammissione al V ciclo Tfa sostegno ovvero le abbiano svolte e superate.