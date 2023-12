Concorso europeo I giovani e le scienze: testi entro il 2 febbraio Di

La manifestazione I giovani e le scienze promuove e valorizza le competenze e le potenzialità scientifiche e tecnologiche dei ragazzi d’Italia, offrendo loro le più significative opportunità per confrontarsi, crescere e realizzarsi nella scienza e nelle sue applicazioni.

Gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa sono: avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, individuare e incoraggiare i più meritevoli e promettenti e stimolare lo spirito dell’innovazione e della collaborazione tra gli studenti.

L’iniziativa è riservata agli studenti italiani (singoli o in gruppo di non più di 3) con più di 14 anni il 1° settembre e meno di 21 anni il 30 settembre 2024, che frequentano le scuole secondarie di 2° grado. I vincitori delle precedenti edizioni non possono partecipare alla manifestazione.

Per partecipare è necessaria la conoscenza della lingua inglese.

I candidati devono presentare studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi campo della scienza, della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni.

Ciascun singolo gruppo deve preparare un solo testo del progetto; ogni membro deve presentare il Modulo A di partecipazione, il certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o l’autocertificazione, 2 fototessere a colori (con il nome in stampatello scritto sul retro), la fotocopia della carta di identità valida e la fotocopia del codice fiscale e spedirli via posta o consegnarli alla segreteria del concorso (c/o FAST, piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano) entro venerdì 2 febbraio 2024.

Contestualmente è richiesto anche l’invio dei documenti con posta elettronica (a [email protected]) e la compilazione del Modulo B di partecipazione.

