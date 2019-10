24 CFU per partecipazione al concorso ordinario: si possono conseguire in maniera agevolata. Così vediamo in un servizio di “Striscia la notizia”.

La giornalista di Striscia ha rivelato come in alcuni enti di formazione in Calabria l’acquisizione del 24 CFU nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche avvenisse in maniera alquanto agevolata. Diversi i metodi ma uguali i risultati: acquisizione dei crediti senza studiare.

Presso un ente, ad esmepio, ai fini dell’acquisizione dei crediti, si doveva:

rispondere ad 8 domande su una piattaforma online, ma a prescindere dalla risposta, il tes veniva superato;

poi si doveva sostenere un colloquio, per superare il quale bastava solo la presenza e la firma.

