Concorso DSGA, prova suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. AVVISO calendario Ministero Di

Con avviso del 7 maggio il Ministero dell’istruzione e del merito ha trasmesso il calendario della prova suppletiva per il concorso pubblico relativo all’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, bandito con decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024. La prova si svolgerà in data 29 maggio 2025, in un’unica sessione.

Le operazioni di identificazione inizieranno alle ore 13:30, mentre la prova si terrà dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Si invita a rispettare con precisione gli orari indicati, al fine di consentire lo svolgimento ordinato delle procedure previste.

Informazioni sulle sedi e sugli elenchi dei candidati

Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicheranno con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prova le informazioni relative a:

elenco dei candidati ammessi ;

; date e sedi d’esame ;

; ubicazione precisa delle sedi ;

; destinazione dei candidati alle rispettive sedi.

I dati saranno resi disponibili attraverso il Portale Unico del reclutamento, gli albi e i siti web degli Uffici Scolastici Regionali.

Regioni di svolgimento e documentazione richiesta

Come previsto dall’articolo 6, comma 2, la prova scritta suppletiva si svolgerà nella regione indicata nella domanda di partecipazione e presso sedi selezionate dagli USR. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale.

Obbligo di presenza e disposizioni sull’assenza

La mancata presentazione nella sede, data e ora indicate comporta l’esclusione dalla procedura, anche in caso di cause di forza maggiore, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 del bando.

L’avviso dell’USR Campania

Pubblicato stamattina l’avviso dell’USR Campania, in cui si chiedeva ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova scritta del 10 aprile, causa incendio a Caivano, di comunicarlo entro il 12 maggio.