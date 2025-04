Concorso DSGA, prova orale: sui siti degli Uffici scolastici regionali le lettere estratte Di

Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli avvisi con le date in cui viene estratta la lettera per l’avvio delle prove orali del concorso per 1435 DSGA. Altri hanno pubblicato gli avvisi con la lettera. Accedono alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 42/60 alla prova scritta del 10 aprile.

Con avviso del 16 aprile il Ministero ha comunicato che su 7.983 partecipanti hanno superato lo scritto 2.162 candidati. Le domande presentate sono state oltre 29 mila.

I dati per regione di coloro che hanno superato la prova scritta:

Abruzzo: 89

Calabria: 79

Campania: 166

Emilia Romagna: 181

Friuli: 32

Lazio: 255

Liguria: 39

Lombradia: 336

Marche: 68

Piemonte: 132

Puglia: 157

Sardegna: 82

Sicilia: 213

Toscana: 138

Umbria: 27

Veneto: 168

I partecipanti possono visualizzare la prova scritta su Istanze online o sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.

Com’è strutturata la prova orale

La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

La prova orale consiste:

in un colloquio sulle materie di esame di cui all’Allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;

di cui all’Allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.; una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

e delle di più comune impiego; una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

Griglia di valutazione prova orale

Punteggio prova orale

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:

48 punti per il colloquio sulle materie d’esame;

6 punti per la prova di conoscenza degli strumenti informatici;

6 punti per la prova di lingua inglese.

La prova si considera superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno 42/60.

