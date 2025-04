Concorso DSGA: prova orale da metà maggio. Preparati con determinazione alla prova orale con Eurosofia. Lezioni in sincrono

Il percorso è articolato in 10 incontri tematici con un taglio operativo e concreto, ed è tenuto da formatori DSGA esperti del settore scolastico.

La prova orale partirà a metà maggio. Bassa affluenza alla prova scritta e sembra anche per la prova orale potrebbero esserci tanti rinunciatari.

Molti non si sono presentati alla prova scritta

I candidati che si sono presentati all’esame scritto rischiano di non raggiungere neppure un terzo degli iscritti al concorso. Basti pensare che a Bergamo erano attesi 60 candidati e se ne sono presentati 10 con un solo candidato che ha superato la prova.

Non si tratta di una novità per quanto riguarda il concorso DSGA, basti pensare che nel 2020 in Lombardia a fronte di 1.080 candidati presenti alle prove scritte solo 207 le hanno superate e sono stati ammessi alle prove orali (meno del 20%).

I posti messi a bando, ricordiamo, sono 1435, vedremo dai dati ufficiali forniti dal Ministero se si riuscirà a coprirli o ne rimarranno scoperti.

Si passa alla prova orale

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale.

La prova orale consiste in:

un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA;

una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

La prova orale ha una durata massima di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.

PREPARATI CON EUROSOFIA.

A seguito delle numerosissime mail da parte dei nostri corsisti stiamo attivando un nuovo percorso specifico. Le possibilità di vincere sono aumentate, puoi fare la differenza con il supporto giusto.

Corso intensivo online interamente dedicato alla preparazione della prova orale del concorso DSGA 2025, con un taglio operativo e concreto.

Gli aggiornamenti relativi all’attività del Dsga, sono già disponibili sulla piattaforma.

Calendario incontri, relatori e programma a questo link: https://iscrizioni.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1898

Obiettivi del corso

· Approfondire i principali ambiti di competenza pratica del DSGA.

· Offrire un supporto teorico e operativo tramite casi reali, modelli documentali e strumenti di lavoro.

· Fornire un metodo di approccio concreto alla gestione amministrativa, contabile e organizzativa dell’istituzione scolastica.

Modalità di svolgimento

Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom. I link di accesso saranno disponibili all’interno della piattaforma di formazione.

Le lezioni in diretta possono essere seguite in differita poichè caricate in piattaforma con i rispettivi materiali.

Materiali e risorse disponibili

· Slide e materiali proiettati durante le lezioni

· Registrazioni degli incontri disponibili fino alla conclusione della procedura concorsuale

Costi

· 180,00 €

· 130,00 € per soci ANIEF e per gli utenti registrati alla preparazione alla prova scritta

Come iscriversi

L’iscrizione agli incontri è semplicissima, dovrà cliccare su REGISTRATI se non è in possesso di un profilo sulla piattaforma Eurosofia o su LOGIN se già in possesso, in questa pagina: https://iscrizioni.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1898

CONSEGUIMENTO CIAD

Mettiamo a disposizione di tutti gli utenti che si iscrivono al corso di preparazione alla prova orale, la certificazione CIAD ad un costo agevolato di 150,00€ (anziché 189,00€).

Sono previste 9 sessioni di esame giornaliere

Tutti i dettagli in questa pagina: https://www.e-sofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=1472

Non perdere questa occasione! Riprogetta il tuo futuro.

