Concorso DSGA, possibile prova scritta suppletiva per incendio a Caivano. Comunicazione candidati entro il 12 maggio. AVVISO USR Campania Di

I candidati convocati con avviso prot. 24258 del 26 marzo 2025 per sostenere la prova scritta del concorso per DSGA, fissata per il 10 aprile 2025 alle ore 13.30, e successivamente trasferiti in altra sede a causa della chiusura delle istituzioni scolastiche – disposta tramite ordinanze sindacali – dovuta all’incendio verificatosi nella zona ASI di Pascarola, nel Comune di Caivano, sono tenuti a comunicare l’eventuale impossibilità di partecipazione alla prova nella nuova sede.

Lo comunica l’USR Campania con avviso del 6 maggio.

La comunicazione deve essere inviata all’Ufficio competente all’indirizzo [email protected] entro il 12 maggio 2025.

Dati richiesti nella comunicazione

Nel messaggio, gli interessati dovranno includere le seguenti informazioni:

generalità complete;

codice fiscale;

copia di un documento di riconoscimento;

dichiarazione di interesse a partecipare alla prova suppletiva;

motivazione dell’impossibilità di raggiungere la sede alternativa.

Valutazione dell’ammissione alla prova suppletiva

L’USR Campania evidenzia che le sedi sostitutive sono state scelte tra quelle situate in Comuni facilmente raggiungibili rispetto alla sede inizialmente assegnata. Alla luce di ciò, sarà necessario giustificare in modo dettagliato l’assenza.

Nel frattempo, in attesa dell’attivazione della prova suppletiva da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio si riserva di effettuare ogni ulteriore valutazione sull’ammissione dei candidati alla nuova sessione d’esame.

La prova scritta

La prova scritta del 10 aprile consisteva in 60 quesiti con quattro opzioni di risposta, di cui solo una corretta, svolta in 120 minuti.

Abbiamo pubblicato i quesiti oggetto della prova.

Alla prova scritta hanno partecipato 7.983 candidati. Le domande presentate sono state 29.263.

In Campania i candidati che hanno superato la prova scritta sono stati 166.