Concorso DSGA, affluenza sotto il 30%. In pochi avrebbero superato lo scritto. I prossimi passi Di

Numeri da verificare, si tratta di informazioni raccolte dalla nostra redazione e provenienti direttamente dai luoghi d’esame, una sorta di exit poll. Ma se tutto sarà confermato meno della metà dei candidati al concorso DSGA non si è presentato e in pochi avrebbero superato la prova scritta.

Molti non si sono presentati alla prova scritta

Così, almeno secondo quanto ci risulta, a Perugia si sono presentati 8 candidati su 18, a Piombino su 18 candidati presentati 4 con un solo promosso, a Torino 10 candidati su 22 e passati in 3, a Bergamo attesi 60 candidati, presentati 10 e passato 1. A Bologna su 24 presenti in 8 e passati in 3. Possibile che la media di quanti hanno superato la prova non vada oltre un quinto. I numeri raccolti riguardano soprattutto il Nord.

Non si tratta, comunque, di una novità per quanto riguarda il concorso DSGA, basti pensare che nel 2020 in Lombardia a fronte di 1.080 candidati presenti alle prove scritte solo 207 le hanno superate e sono stati ammessi alle prove orali (meno del 20%).

I posti messi a bando, ricordiamo, sono 1435, vedremo dai dati ufficiali forniti dal Ministero se si riuscirà a coprirli o ne rimarranno scoperti.

Cosa succederà adesso?

Si passa alla prova orale

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale.

La prova orale consiste in:

un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA;

una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

La prova orale ha una durata massima di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.

