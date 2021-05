Concorso Dsga, nel Lazio dal 7 giugno prova orale. Elenco ammessi Di

L’Usr per il Lazio comunica le date degli ammessi a partecipare alla prova orale del concorso Dsga. Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché di quanto previsto dal piano operativo per lo svolgimento della prova in presenza che verrà pubblicato sul sito dell’ufficio scolastico almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova.

Ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso, i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, potrà essere disposta l’esclusione immediata dalla procedura concorsuale in qualunque momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro.

Nota ed elenco