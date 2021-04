Concorso Dsga, Fioramonti (FacciamoECO): “Governo accoglie impegno per i facenti funzione” Di

“Il Governo ha accolto impegno per il concorso per i Dsga facenti funzione. Apprendo con soddisfazione la notizia che il Governo ha ricevuto formalmente la nostra richiesta vincolante riguardo al concorso per Dsga facenti funzione, come previsto all’interno del Decreto Scuola”. E’ quanto afferma Lorenzo Fioramonti (Facciamoeco), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Mai come in questo momento– prosegue il rappresentante della componente FacciamoECO- è importante fare in fretta per stabilizzare categorie necessarie per il corretto funzionamento del mondo scolastico. Affinché figure come i Dsga facenti funzione con tre anni di servizio e in possesso degli adeguati titoli, possano finalmente trovare il giusto riconoscimento per il prezioso servizio offerto alla Scuola in questi anni“.

“Mi auguro veramente che il Governo prenda in seria considerazione tale necessità. Settembre è dietro l’angolo e noi, questa volta, non possiamo assolutamente farci trovare impreparati per la riapertura delle Scuole“- conclude l’ex Ministro, esponente di FacciamoECO.