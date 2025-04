Concorso Dsga, esame scritto superato da 2mila aspiranti (su 7mila candidati). Germani (Anquap): “Disastro oltre ogni immaginazione” Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’avviso prot. n. 92567 del 16 aprile 2025, ha comunicato i risultati della prova scritta del concorso per 1.435 posti di DSGA, una selezione definita da Anquap come un vero e proprio “disastro oltre ogni immaginazione”.

Su 29.263 domande presentate, solo 7.983 candidati si sono presentati alla prova, pari al 27,28%, e di questi appena 2.162 hanno superato l’esame, con un tasso di successo del 27,08%. Numeri che evidenziano una partecipazione e un superamento estremamente bassi, con conseguenze pesanti per il sistema scolastico.

Disparità regionali e difficoltà nel coprire i posti vacanti

La nota di Anquap, firmata dal presidente Giorgio Germani, sottolinea come in alcune regioni del Nord — Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto — il numero di candidati ammessi alla prova orale sia inferiore ai posti messi a concorso. La situazione rende impossibile coprire tutti i posti vacanti nelle scuole di queste aree, creando un grave problema organizzativo per gli uffici di segreteria. La carenza di personale qualificato rischia di compromettere la gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche, con effetti negativi sull’intero sistema educativo.

Critiche al trattamento giuridico ed economico dei DSGA e appello a un cambiamento urgente

Secondo Anquap, il fallimento del concorso è il risultato di politiche governative, parlamentari, ministeriali e sindacali che da anni ignorano il ruolo fondamentale dei Direttori SGA. La categoria non ha ricevuto il giusto riconoscimento né sul piano giuridico — dove il ruolo dirigenziale è negato — né su quello economico, con un trattamento salariale giudicato “assolutamente inadeguato”.

L’ultimo CCNL 2019/2021, ancora in vigore, ha addirittura introdotto un incarico triennale che rende i DSGA precari e vulnerabili, mentre il successivo CCNI del 26 settembre 2024 conferma un trattamento economico inferiore rispetto ad altri funzionari pubblici con elevata qualificazione.

Germani conclude con un appello forte: “Senza un riconoscimento giuridico ed economico adeguato, il ruolo di vertice negli uffici di segreteria non potrà mai essere attrattivo per i laureati. Serve una svolta radicale, con un intervento deciso della politica e delle parti sociali per riformare i contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Leggi anche

Concorso DSGA, come vedere la prova scritta e il punteggio. Indicazioni Ministero

Concorso DSGA: ecco i quesiti della prova scritta svolta. PDF

Concorso DSGA, su 29mila domande sono poco più di 7mila i partecipanti. 2162 hanno superato la prova scritta. DATI Ministero per regione