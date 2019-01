Concorso Dsga, Anief ricorre per chi ha 3 anni di servizio da 180 giorni o al 30 giugno come facente funzione o in sostituzione

Comunicato ANIEF – Anief avvia otto ricorsi, poiché non reputa legittimi i limiti imposti dal Miur attraverso il bando di concorso per Dsga. Il sindacato invita i precari estromessi a inviare la domanda cartacea predisposta da Anief e ad aderire allo specifico ricorso: è necessario presentare all’USR di proprio interesse la domanda entro il 28 gennaio 2019. Anief ricorre per l’accesso con 3 anni di servizio da 180 giorni o al 30 giugno svolto come facente funzione o in sostituzione.

Pubblicato il bando di concorso per Direttori dei servizi generali e amministrativi. La procedura, su scala regionale, mette a disposizione 2.004 posti complessivi, anche estendibili; i vincitori saranno immessi nei ruoli provinciali presso le istituzioni scolastiche statali. I candidati dovranno svolgere un test preselettivo computer based (100 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti), due prove scritte (sei domande a risposta aperta e verifica teorico-pratica, ciascuna di 180 minuti) e una prova orale (dalla durata massima di 30 minuti). Potranno partecipare alla procedura tutti i laureati con titolo attinente e in deroga anche gli assistenti amministrativi che abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto, ma prima del 1° gennaio 2018 , proprio nelle mansioni di Dsga.

Il titolo indicato dal bando è di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, potranno partecipare, in deroga, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205, abbiano maturato almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi otto, proprio nelle mansioni di Dsga. La domanda dovrà essere presentata in una regione, tramite il sistema telematico Istanze On line ed entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

Anief avvia il ricorso per l’accesso con 3 anni di servizio da 180 giorni o al 30 giugno svolto come facente funzione o in sostituzione. Il ricorso, presso il Tar del Lazio, vuole ottenere l’accesso al concorso Dsga del personale Ata in possesso di tre anni di servizio, anche non continuativi, come Dsga svolti non con contratti annuali, come richiesto dal bando, ma con contratti brevi, al 30 giugno o anche in sostituzione del Dsga e raggiungendo comunque i 180 giorni di servizio nell’a.s.

