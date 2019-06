Concorso DSGA, Anief ricorre per ammissione di un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti banditi

Comunicato ANIEF – Come abbiamo più volte sottolineato, il bando commette una grave illegittimità nella parte in cui prevede che ammetterà alle prove scritte coloro i quali supereranno la preselettiva e si collocheranno entro le 3 volte il numero dei posti banditi.

Anief propone un ricorso presso il TAR del Lazio per ottenere l’ammissione agli scritti del concorso Dsga dei candidati entro il limite delle 4 volte il numero dei posti banditi nella regione di interesse.

“Ovviamente – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, – riteniamo che ci sia un’incongruenza nel bando, nella parte in cui dice che le prove pre-selettive che si sono svolte nei giorni 11, 12 e 13 sono state svolte perché il numero dei partecipanti era quattro volte superiore ai posti disponibili per regione, e poi in realtà viene ammesso agli iscritti solo quel numero all’interno di tre volte superiore al limite dei posti”.

“Tutto questo ci sembra illogico, perché altrimenti non si sarebbero fatte le pre-selettive, quindi attiviamo questo ricorso e cercheremo così di far partecipare alle prove scritte i candidati che si sono collocati in numero compreso tra le 3 e le 4 volte dei posti messi a disposizione per regione”, conclude il presidente Anief.

Di seguito riportiamo una tabella dove osserviamo il contingente degli ammessi alle prove per regione ed il numero dei candidati che, secondo Anief, dovrebbe essere ammesso. Per esempio, in Abruzzo i posti messi a bando sono 13, gli ammessi da bando dovrebbero essere 39; secondo Anief, nel caso in cui il giudice dovesse sostenere le tesi del nostro ufficio legale, gli ammessi sarebbero 52, ovvero i candidati che si collocano in graduatoria tra il 40° e 52° posto.