Concorso DSGA, Anief: preadesioni ricorsi facenti funzione con servizio prima del 2010

Comunicato ANIEF – A breve si attende il bando di concorso per oltre 2 mila posti, integrabili fino a 2.400, come Direttore dei servizi generali e amministrativi: si tratta di una procedura selettiva da attuare con estrema velocità, considerando gli attuali 2.178 posti vacanti che continuano ad andare a reggenza.

Anief ribadisce la volontà di ricorrere per tutti gli assistenti amministrativi “facenti funzione” che hanno prestato il servizio su ruolo superiore dal 1999, quindi non solo a partire dal 2010.

Il giovane sindacato avvia la preadesione al ricorso che sarà presentato presso il Tar Lazio per ottenere l’accesso al concorso Dsga del personale Ata in possesso dei 3 anni interi di servizio, anche non continuativi, come Dsga svolti contando, anche solo parzialmente, anni precedenti agli ultimi otto.

Il ricorso sarà proposto in caso il regolamento non preveda l’accesso al concorso Dsga del personale in possesso dei 3 anni di servizio nella funzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi svolti, anche solo parzialmente, in anni precedenti agli ultimi 8.

