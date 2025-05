Concorso DSGA, Anief denuncia: “Domande non conformi al bando, scadenza CIAD non rispettata, richiesta documenti. MIM intervenga” Di

Anief ha presentato una richiesta formale al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per segnalare numerose anomalie riscontrate nello svolgimento delle prove del concorso per funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA), in attuazione del Bando D.D. 3122/2024.

“Abbiamo raccolto numerose segnalazioni di candidati sottoposti a domande che esulano completamente dagli argomenti indicati nell’Allegato B del bando – dichiara il Capo Dipartimento Anief – Condir, Alberico Sorrentino –. Questo comportamento da parte di alcune commissioni non solo viola le norme previste, ma danneggia i candidati e compromette la trasparenza della selezione. È inaccettabile.”

In parallelo, sono state evidenziate criticità riguardanti la richiesta della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD). Alcuni Uffici Scolastici Regionali, tra cui quello della Campania, avrebbero sollecitato la presentazione del certificato entro la pubblicazione della graduatoria, contravvenendo alla disposizione che consente di ottenerlo entro l’eventuale assunzione in ruolo.

Questioni legate all’autocertificazione

Al centro del confronto anche la prassi adottata da alcuni USR, come quelli di Puglia e Campania, che avrebbero richiesto copie integrali di titoli di studio, comprese le lauree.

Marcello Pacifico, Presidente dell’associazione sindacale, ha commentato: “Siamo di fronte a un’interpretazione distorta che rischia di escludere ingiustamente numerosi candidati – afferma il presidente Anief, Marcello Pacifico –. Il rispetto del bando è imprescindibile. Così come è fondamentale applicare correttamente il DPR 445/2000: pretendere copie dei titoli già autocertificati significa violare la legge e appesantire inutilmente la procedura.”

Le richieste rivolte al Ministero

Alla luce di queste criticità, Anief richiede:

il rispetto rigoroso delle disposizioni contenute nell’Allegato B del bando da parte delle commissioni esaminatrici;

chiarimenti ufficiali sul termine ultimo per la presentazione della CIAD;

il richiamo al rispetto del DPR 445/2000 da parte degli USR;

l’istituzione di canali ufficiali per la segnalazione di eventuali irregolarità da parte dei candidati.

Marcello Pacifico ha concluso: “Il concorso deve rappresentare un’opportunità meritocratica e trasparente. Chiediamo al Ministero di intervenire con urgenza per garantire il rispetto delle regole e dei diritti dei partecipanti”.

