Concorso DS, UDIR: Settimana intensa, scelta delle regioni e incontro al MIUR

Comunicato UDIR – Agenda fitta per la dirigenza scolastica: mentre ci sarà un nuovo incontro tra MIUR e organizzazioni sindacali rappresentative di Area per il confronto sui criteri da seguire da parte degli USR per le procedure assunzionali dei neodirigenti, i candidati risultati vincitori dalla selezione sono chiamati a scegliere le regioni per la loro sede.

Infatti, è “tutto pronto per l’apertura Polis che consentirà di far scegliere ai vincitori di concorso la sede per l’assunzione dei nuovi dirigenti scolastici”. Dunque la scelta delle regioni “avverrà tramite POLIS e la piattaforma, salvo modifiche dell’ultima ora, sarà aperta da giorno 31 luglio al 2 agosto 2019”.

Per quanto riguarda le tempistiche, la pubblicazione della graduatoria è prevista dal 29 al 30 luglio, l’assegnazione della sede dal 5 agosto; “su 2047 posti vacanti al primo settembre 2019, saranno effettuate 1987 assunzioni. I 60 rimanenti sono relative al contenzioso in Sicilia e alla graduatoria del concorso 2011 in Campania”.

Il sindacato intanto ribadisce l’importanza di ricorrere in Appello in CdS contro l’annullamento del concorso DS, poiché “Udir – come afferma il presidente nazionale Marcello Pacifico – intende andare fino in fondo a questa storia, conscio che la giustizia alla fine avrà la meglio”.

Intanto il giovane sindacato, col fine di supportare i nuovi DS, ha predisposto, per il 2 agosto, un webinar, organizzato insieme con Eurosofia, dalle 15 e le 17, tenuto dalla DS Patrizia Costantini. I vincitori del Concorso DS saranno informati sullo stato del contenzioso e sulle convocazioni, a cui sarà presente un delegato Udir. Inoltre si parlerà degli incontri in presenza, promossi sempre da Udir ed Eurosofia, tra il 26 e il 31 agosto. Il sindacato informa inoltre che, da settembre, partirà il percorso gratuito, per i soci Udir, “Dirigiamo insieme”. Durante il webinar saranno pure presentati i servizi che il sindacato sta predisponendo, affinché i nuovi DS siano tutelati, soprattutto nella prima fase del loro ruolo.

Per informazioni, contatta la segreteria nazionale Udir all’indirizzo mail [email protected] o al numero 091 7098362. Per contattare Eurosofia, numeri: 091 7098311/357 – 3928825358; indirizzo email: [email protected] .