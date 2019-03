Concorso Ds, reggenze in Friuli e Veneto anche se tutti passassero orale

Il concorso per dirigenti scolastici non è ancora terminato, ma è già matematico che fra Veneto e Friuli Venezia Giulia ci sarà ancora il fenomeno delle reggenze.

Conti alla mano, i candidati ammessi all’orale sono 327, mentre i presidi in reggenza sono 331. Se anche tutti passassero l’ultima prova, ci sarebbero 4 posti scoperti.

Dalle prove precedenti sono stati selezioni il 40% dei candidati nel Veneto e il 50% in Friuli Venezia Giulia.

A tirare le somme è stato il Gazzettino che ha precisato come ci siano attualmente 71 scuole in Friuli e 260 in Veneto senza guida.

I nomi dei candidati che hanno superato le selezioni fino all’orale sono stati pubblicati sul sito del Miur.