Concorso DS incrementato numero vincitori: saranno 2.910. Anief avvia ricorso per idonei

Comunicato Anief – I vincitori del concorso DS saranno 2.910. Il periodo di formazione e prova seguirà i decreti di cui all’articolo 28 del d. lgs. 165/01.

Il giovane sindacato conferma la necessità di ricorrere per i 520 idonei entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, al fine di poter essere assunti nei ruoli di dirigenti scolastici negli anni successivi. Per preaderire, clicca qui.

Dunque, con la conversione in Legge del DL n. 135 del 14 dicembre 2018 (decreto semplificazioni), è stato consentito l’incremento dei posti a disposizione per l’assunzione dei nuovi DS. Abolito il corso di formazione a cui doveva essere ammesso il 20% in più dei candidati rispetto ai posti disponibili: i vincitori saranno pertanto 2.910. Infatti, l’art. 10, comma 1, recita che “tutti i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso assumeranno servizio secondo l’ordine della graduatoria nel limite dei posti che si renderanno vacanti e disponibili”.

Il giovane sindacato ribadisce la necessita di ricorrere per coloro che sono risultati idonei dal concorso DS; è possibile preaderire fino al 5 agosto. Il ricorso sarà presentato presso il Tar del Lazio per ottenere il superamento dello sbarramento del numero dei posti per i vincitori e per ottenere la possibilità, per tutti gli idonei, di essere individuati quali vincitori del concorso per scorrimento delle graduatorie. Si ricorda che il ricorso è riservato ai docenti che hanno superato tutte le prove del concorso DS.