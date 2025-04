Concorso docenti secondaria PNRR2. chi non partecipa alla suppletiva mantiene “il proprio punteggio”. Cosa significa Di

Concorso docenti per la scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha previsto una prova suppletiva il 5 maggio, destinata ai candidati che hanno partecipato alla prova scritta del turno 6 del 27 febbraio 2025, in seguito all’annullamento di un quesito. Potranno partecipare solo i candidati che erano effettivamente presenti in quella data o che siano stati ammessi in seguito a ricorso.

Le convocazioni per la prova suppletiva del 5 maggio

Da quale punteggio partono i candidati

Subito dopo la prova scritta i candidati hanno visualizzato sullo schermo il punteggio conseguito, secondo le istruzioni allora diramate per lo svolgimento.

In seguito alle segnalazioni pervenute la Commissione nazionale ha rivisto i quesiti proposti e individuato che in un quesito non era stata proposta nessuna opzione di risposta corretta.

Da qui l’annullamento del quesito.

Pertanto

i candidati che avessero avuti assegnati, in prima istanza, due punti per la risposta inizialmente considerata corretta, adesso hanno subito la decurtazione dei due punti.

I candidati che per il quesito non avevano avuto nessun punteggio hanno un punteggio invariato.

Ciò è avvenuto con dm n. 808 dell’08 aprile 2025, che ha rideterminato il punteggio all’art. 1 comma 2 “Al quesito annullato verrà attribuito un punteggio pari a 0 punti per qualsiasi risposta fornita o non fornita dai candidati” e proposto l’espletamento di una prova suppletiva di 5 minuti, da svolgersi il 5 maggio 2025, su un unico quesito di ambito psicopedagogico.

Pertanto

chi ha subito la decurtazione dei 2 punti ha la possibilità di recuperarli con la prova suppletiva

chi non aveva avuto i 2 punti perché aveva segnato una delle opzioni considerate errate, adesso potrebbe guadagnare 2 punti in più

chi non aveva raggiunto il punteggio minimo di 70/100, fermandosi a 68, potrebbe rientrare in gara assicurandosi i due punti in più

Consigliamo di effettuare l’accesso all’area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive per verificare se sono stati decurtati o meno i 2 punti.

La partecipazione alla prova suppletiva è facoltativa

Il Ministero pone come facoltativa la partecipazione alla prova suppletiva. Va da sè che chi ha oggi 68 e non partecipa non rientrerà più in gara, mentre chi non partecipa mantiene il punteggio assegnato, come eventualmente rideterminato dall’annullamento del quesito.

Quando si dice “verrà mantenuto il punteggio “infatti si intende come rettificato dal DM n. 808 dell’08 aprile, quindi senza i 2 punti per i candidati ai quali erano stati inizialmente attribuiti.

L’USR Sardegna ha voluto chiarirlo, a scanso di equivoci, con apposito AVVISO.

Non si conosce il voto minimo provvisorio di accesso

Naturalmente nessuno sa quale sarà il punteggio minimo utile per l’accesso alla prova orale per ciascuna delle classi di concorso nelle regioni coinvolte dalla prova suppletiva, quindi si partecipa al buio.

La nuova prova potrebbe essere inutile per alcuni, per altri invece potrebbero permettere di raggiungere la soglia di accesso alla prova orale.

Ricordiamo che parteciperanno alla prova orale i candidati che avranno raggiunto il punteggio di almeno 70/100 e rientrano nel numero triplo dei posti messi a concorso per singola classe di concorso e regione, più tutti i candidati che raggiungono il voto minimo dell’ultimo dei candidati ammessi

Il concorso va avanti con la prova orale per le altre classi di concorso non coinvolte dalla prova suppletiva

Il Ministero ha dato il via libera alla pubblicazione della platea degli ammessi per classe di concorso e regione laddove non vi è la necessità della prova suppletiva. Le commissioni stanno iniziando a convocare. Prime prove orali a maggio.

Concorso secondaria PNRR2, ecco le convocazioni per la prova orale. Si comincia a maggio [IN AGGIORNAMENTO]