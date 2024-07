Concorso docenti, “sardi penalizzati”: Flc Cgil chiede di togliere “lo svantaggio” per raggiungere la sede della prova orale Di

Altra denuncia dei docenti sardi che per svolgere la prova orale del concorso docenti devono andare oltre mare e affrontare importanti spese. Stavolta a farsi portavoce degli insegnanti sull’Unione Sarda è la Flc Cgil.

Sono 1283 i docenti sardi che hanno superato la prova scritta e per alcuni di loro le sedi dell’orale si trovano in Campania, Marche e Liguria. E per queste regioni non ci sono collegamenti diretti in continuità.

La prova orale costerà cara agli aspiranti il ruolo, tanto che alcuni potrebbero essere impossibilitati ad affrontarla.

La Flc Cgil regionale si appella al ministro perché tolga “l’obiettivo svantaggio” e alla neo giunta Todde.

Emanuela Valurta, segretaria Flc Cgil Sardegna evidenzia che il bando “ha previsto l’accorpamento delle sedi di svolgimento delle prove in base a criteri esclusivamente numerici, senza tenere minimamente in considerazione le specificità dell’Isola e, anzi, penalizzando gli aspiranti docenti sardi rispetto ai colleghi delle altre regioni“.