Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco la prima graduatoria Di

E’ l’USR Friuli Venezia Giulia a pubblicare la prima graduatoria del concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n 3059/2024.

La graduatoria di merito del concorso PNRR2

La Graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione della medesima, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

I punteggi

La graduatoria di merito è compilata secondo l’ordine di punteggio dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e nella prova orale, addizionato al punteggio per la valutazione dei titoli.

In caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i., dichiarate dagli interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.D.G. 3059/24;

Nomine in ruolo a.s. 2025/26

Per le nomine in ruolo dell’a.s. 2025/26 da concludere entro il 31 dicembre 2025 saranno utilizzate le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre.

Il decreto scuola n. 45/2025 convertito nella Legge n. 79 del 5 giugno 2025 prevede l’integrazione della graduatoria, in caso di posti ancora residui dopo le assunzioni effettuate a legislazione vigente, in misura non superiore al 30%. Immissioni in ruolo 2025 da concorsi scuola PNRR: le assunzioni degli idonei potranno superare il 30%. Ecco perché e quando

Visualizzazione riserve e preferenze

il decreto PA 14 marzo 2025, n. 25 convertito in Legge lo scorso 9 maggio afferma all’Articolo 3, comma 5-quinques

Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.

Le graduatorie

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

Friuli Venezia Giulia 11 posti

[IN AGGIORNAMENTO]

N.B. L’aggiornamento potrebbe non essere in tempo reale, il riferimento ufficiale è il sito dell’Ufficio Scolastico.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)