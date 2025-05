Concorso docenti PNRR2, prova suppletiva cambierà il voto minimo di accesso? Di

Ha suscitato preoccupazione tra i candidati del concorso PNRR2, bandito con DDG n. 3059 e 3060/2024, e già ammessi alla prova provale sulla base del voto minimo comunicato dagli Uffici Scolastici per singola classe di concorso, l’indizione di una prova suppletiva per le candidate che hanno differito la prova scritta svolta nei giorni 19 febbraio per infanzia e primaria e tra il 25 e il 27 febbraio la secondaria per motivi legati alla gravidanza o allattamento. Cosa succede adesso.

La prova scritta suppletiva si svolgerà

l’11 giugno 2025 per infanzia e primaria

il 12 giugno 2025 per la scuola secondaria.

La prova si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.

I candidati ammessi alle prove scritte suppletive riceveranno la convocazione individuale, recante la data, l’ora e il luogo, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.

Chi svolgerà la prova suppletiva dell’11 e 12 giugno 2025

La prova scritta suppletiva riguarda due categorie di personale

candidate in gravidanza o allattamento che hanno richiesto e ottenuto il differimento della prova scritta ai sensi dell’art. 11 comma 6 del BANDO

candidati ammessi in seguito a provvedimento del giudice

Una prova suppletiva già svolta lo scorso 5 maggio

Va detto che una prima prova suppletiva è stata svolta lo scorso 5 maggio, in seguito all’annullamento da parte della Commissione nazionale di un quesito svolto nel turno pomeridiano del 27 febbraio.

La prova suppletiva dell’11 e 12 giugno potrebbe cambiare il voto minimo?

Il concorso PNRR2 si caratterizza per una particolare disposizione di accesso alla prova orale determinata dal dm n. 214 del 14 ottobre 2024: accedono i candidati che alla prova scritta conseguono almeno 70/100 e che si collocano nel numero triplo dei posti a bando per ciascuna classe di concorso e regione più i candidati che hanno conseguito il punteggio dell’ultimo candidato ammesso.

Fino alla prova suppletiva del 5 maggio, che ha riguardato un unico quesito, gli Uffici scolastici non hanno potuto pubblicare il voto minimo per classe di concorso e regione.

Alcune hanno pubblicato solo per le classi di concorso non coinvolte dalla prova suppletiva, altre hanno atteso il risultato della preselettiva.

Di fatto, dopo la prova suppletiva del 5 maggio, tutti gli USR hanno pubblicato il voto minimo di accesso alla prova orale per classe di concorso e regione.

Di conseguenza, le Commissioni hanno già avviato le convocazioni per la prova orale secondaria e infanzia primaria e svolto alcune prove orali e/o pratiche. In tanti hanno già superato anche questo step.

In Umbria è stata anche già pubblicata la graduatoria per primaria.

Come si collocherà in questa situazione lo svolgimento della prova suppletiva?

Potrebbe darsi il caso di classi di concorso non coinvolte vedi ad es. infanzia e primaria in Sardegna ma negli altri casi come si inseriranno i candidati che svolgono adesso la prova suppletiva?

Se il loro risultato dovesse collocarsi nel range del triplo dei candidati ammessi, come si fa a mantenere lo stesso numero? Il triplo è infatti un numero ben definito, che può essere ampliato solo nella parte finale, se il candidato della supplenza raggiunge solo il voto minimo e quindi risulta ammesso con gli ultimi candidati.

L’USR Sicilia ad. es. ha indicato le classi di concorso coinvolte pe la scuola secondaria ma non ha spiegato nulla circa l’ammissione alla prova orale di questi candidati.

Facciamo un esempio

AM01 voto minimo Emilia Romagna 92

posti a disposizione 4

numero di candidati ammessi 13

Quindi 12 candidati sono rientrati nel triplo del numero dei posti a bando, 1 candidato aveva lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso (92).

Se il candidato che partecipa alla prova suppletiva si colloca tra il 100 e il 94,potrebbe prendere il posto di un altro candidato già amemsso e far variare il voto minismo.

Se consegue 92 viene ammesso insieme ai 13 già ammessi alla rpova orale. Se consegue meno di 92, non sarà mmesso alla prova orale

Il voto minimo finora comunicato per ogni classe di concorso e regione

E tuttavia ci chiediamo se sarà veramente questo il criterio adottato, dato l’avanzamento delle prove orali.

Si attendono eventuali chiarimenti dal Ministero e dai sindacati.

Quesito n. 1

ho letto il vostro articolo sulle prove suppletive secondaria per donne in gravidanza/ricorsi etc.

Per la mia classe di concorso è già stato pubblicato il voto minimo e tra l’altro io ho già sostenuto la prova pratica e ho la convocazione per orale.

Potrebbe succedere che il voto minimo dello scritto si alzi e non essere più ammessa alle fasi successive (anche se in realtà già sostenute)?

Avevo capito che l’usr pubblicassero solo i voti minimi assolutamente certi per convocare solo le persone ammesse sicuramente.

Spero non abbiamo fatto convocazioni di tutti, tanto per accelerare i tempi…sarebbe una grande delusione!

Grazie se riuscite a chiarire la questione.

In realtà le pubblicazioni degli USR sul voto minimo di accesso alla prova orale non fanno menzione di dati provvisori, seppure la prova suppletiva sia prevista dal bando e proprio in tempi non sospetti noi avevamo pensato che non fosse così semplice pubblicare il voto minimo senza attendere la suppletiva.

In un articolo dello scorso 13 febbraio avevamo infatti scritto “L’esito pubblicato dagli Uffici Scolastici – a nostro parere – dovrà essere ancora parziale, seppure altamente indicativo – perché la conferma potrebbe arrivare solo dopo lo svolgimento dell’eventuale prova suppletiva, ancora non calendarizzata.”