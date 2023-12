Concorso docenti Infanzia, Primaria e Secondaria, bandi pubblicati: OGGI parliamo del test d’Informatica. Iscriviti Di

Siamo al quarto dei 6 webinar previsti che analizzano quesiti per la prova scritta del concorso a cattedra del quale sono stati pubblicati i bandi. Domani parliamo dei test d’informatica. Dei precedenti webinar sono disponibili le registrazioni.

Un ciclo di sei incontri in diretta, ciascuno della durata di tre ore, volti a esplorare e praticare metodologie mirate al superamento della prova scritta. I webinar saranno condotti da formatori d’eccezione, selezionati dal nostro team di Orizzonte Scuola Formazione. Non potrai essere presente a tutti gli incontri? Non preoccuparti, troverai disponibile la registrazione dell’evento.

Formatori:

Dott. Tony Caronna : Docente di Legislazione, Didattica e Teoria educativa, guiderà tre sessioni formative dedicata a psicologia, pedagogia e metodologia.

: Docente di Legislazione, Didattica e Teoria educativa, guiderà tre sessioni formative dedicata a psicologia, pedagogia e metodologia. Ing. Andrea Buda : Professore and Trainer di Public Speaking, Coaching, Management and Computer Science, ICT Recruiter, condurrà la sessione dedicata ai quesiti di informatica.

: Professore and Trainer di Public Speaking, Coaching, Management and Computer Science, ICT Recruiter, condurrà la sessione dedicata ai quesiti di informatica. Prof.ssa Maria Ficano : Insegnante madrelingua di inglese, terrà una sessione focalizzata sulla lingua inglese.

: Insegnante madrelingua di inglese, terrà una sessione focalizzata sulla lingua inglese. Prof. Vincenzo Antonio Gallo: docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise dei laboratori di Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, condurrà una sessione dedicata all’inclusione.

Materiale Didattico:

Ogni lezione sarà dedicata a un tema specifico dell’esame scritto, prendendo in esame tecniche di risoluzione necessarie ad affrontare al meglio la prova.

Saranno forniti materiali didattici in formato PDF, comprendenti le domande affrontate durante i webinar.

Le registrazioni delle sessioni saranno disponibili entro 72 ore dalla loro conclusione e rimarranno fruibili fino al termine dell’intero processo concorsuale.

Simulatore della prova contenente 6000 quesiti

Agenda delle Sessioni:

20 novembre 2023, ore 16.00: Metodologie di insegnamento, didattica e valutazione con il Dott. Tony Caronna. Registrazione disponibile 27 novembre 2023, ore 16.00: Pedagogia e psicopedagogia con il Dott. Caronna. Registrazione disponibile 4 dicembre 2023, ore 16.00: Pedagogia e psicopedagogia con il Dott. Caronna. Registrazione disponibile 13 dicembre 2023, ore 16.00: Fondamenti di informatica con l’Ing. Andrea Buda. Registrazione disponibile 18 dicembre 2023, ore 16.00: Didattica dell’inclusione con il Prof. Vincenzo Antonio Gallo. 28 dicembre 2023, ore 16.00: Comprensione della lingua inglese con la Prof.ssa Maria Ficano.

La nostra offerta formativa

6 lezioni live per prepararsi alla prova scritta. Analisi di 400 test. 120,00€ 59,00€

Corso di preparazione con simulatore per la prova scritta secondaria di primo e secondo grado + 6 lezioni LIVE di preparazione alla prova scritta. 349,00€ 199,00€

Corso per i posti di sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado + 6 lezioni LIVE di preparazione alla prova scritta. 349,00€ 199,00€

Concorso per i posti comuni + modulo classi di concorso A24 e A25 + 6 lezioni LIVE di preparazione alla prova scritta. 370,00€ 210,00€

Concorso Infanzia e primaria per i posti di sostegno + 6 lezioni LIVE di preparazione alla prova scritta. 290,00€ 199,00€

Concorso Infanzia e Primaria per i posti comuni + 6 LIVE preparazione alla prova scritta. 290,00€ 199,00€

Sei interessato solo ai corsi di preparazione senza le LIVE? Guarda l’offerta

Concorso docenti straordinario per i posti comuni: corso di preparazione con simulatore per la prova scritta – scuola secondaria di primo e secondo grado. 250,00€ 150,00€

Concorso docenti straordinario per i posti di sostegno: corso di preparazione con simulatore per la prova scritta – scuola secondaria di primo e secondo grado. 250,00€ 150,00€

Concorso docenti straordinario per i posti comuni + modulo dedicato alle classi di concorso A24 e A25 (lingue straniere). 250,00€ 189,00€

Concorso Infanzia e Primaria per i posti comuni: corso di preparazione con simulatore per la prova scritta. 250,00€ 150,00€

Concorso Infanzia e primaria per i posti di sostegno: corso di preparazione con simulatore per la prova scritta. 250,00€ 150,00€

Sarà bandita la mia classe di concorso? In quale regione?

Secondaria I e II grado: ecco le classi di concorso, in quali Regioni e quanti posti. Requisiti, prove, graduatorie

Infanzia e primaria, ecco in quali Regioni e quanti posti. Requisiti, prove, graduatorie

Posso partecipare? Requisiti, prove, programmi, bandi

Requisiti e prove

Confermate tutte le anticipazioni di OrizzonteScuola. Vedi:

Concorso secondaria

DECRETO n. 205 del 26 ottobre 2023 [PDF]

TABELLA TITOLI [PDF]

PROGRAMMA per prova scritta e orale parte generale e per classe di concorso [PDF]

Concorso Infanzia e Primaria

DECRETO

TABELLA TITOLI

COSA STUDIARE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SOSTEGNO

