Concorso docenti, come vedere i risultati della prova orale. Indicazioni USR Abruzzo Di

Come visualizzare il punteggio ottenuto nella prova orale del concorso docenti? L’USR Abruzzo, con avviso odierno, fornisce le indicazioni ai candidati che hanno svoto la prova per la classe di concorso A047.

L’avviso:

Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del DDG 2575 del 6 dicembre 2023, che prevede che “Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del Reclutamento. L’USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito” si procede alla pubblicazione sul portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165 dell’avviso ai candidati della disponibilità dei risultati della prova orale con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato per la classe di concorso A047 – scienze matematiche applicate, nella scuola secondaria di II grado, per la Regione Abruzzo per la procedura concorsuale.

Si invitano, pertanto, i candidati che hanno sostenuto la prova orale per la classe di concorso A047 – scienze matematiche applicate, nella scuola secondaria di II grado, per la Regione Abruzzo a consultare la propria area personale nella piattaforma concorsi e procedure selettive.

