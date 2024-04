Concorso docenti, come superare la prova scritta: simulazione delle domande. Analisi e strategie [VIDEO] Di

C’è tempo fino al 9 gennaio per candidarsi al concorso scuola per infanzia, primaria e secondaria. Gli aspiranti iniziano a studiare per la prova scritta.

La redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza curato dalla nostra redazione.

Su Facebook e YouTube, una sessione di simulazione delle domande del concorso, guidata da Vincenzo Gallo, docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise dei laboratori di Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione. La simulazione delle domande non solo fornisce un’idea chiara del formato e del tipo di domande da aspettarsi, ma offre anche un’occasione irripetibile per affinare le proprie tecniche di risposta.

L’approccio non si limita alla semplice esposizione delle domande: prevede anche un’analisi approfondita delle strategie più efficaci per affrontarle. Ciò include consigli su come organizzare le risposte, come gestire il tempo durante la prova, e come evidenziare le proprie competenze nel modo più efficace possibile.

Come prepararsi

