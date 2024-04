Concorso docenti 2024, ultimi giorni per compilare la domanda. ASCOLTA l’ultima puntata di QUESTION TIME [PODCAST] Di

In collegamento Sonia Cannas. Conduce Andrea Carlino.

Le risposte alle vostre domande

03:32 Il punto della situazione sul lodevole servizio

05:41 Lodevole servizio va flaggato solo in presenza un certificato: cosa fare in caso di flag messo per un precedente concorso?

06:54 Non riesco a inoltrare la domanda avendo inserito solo una classe di concorso, come posso fare?

08:18 Aggiornamenti sugli ulteriori 14mila posti

10:11 Si potrà visionare la propria prova scritta? Per i precari GPS al 30 giugno, il giorno preso per il concorso sarà retribuito?

12:28 Avendo già vinto il concorso ordinario precedente per la scuola primaria, ma avendo rinunciato all’assegnazione e provando ora la scuola per l’infanzia, posso inserirlo come titolo aggiuntivo?

13:03 Chi risulta idoneo, ma non vincitore avrà la possibilità di essere inserito in una graduatoria di merito come c’è stata per il concorso 2020?

14:04 Per chi si laurea, come me, nell’ultima sessione invernale cioè a marzo e non ha i requisiti per iscriversi al concorso, qual è il percorso per abilitarsi?

15:59 Cosa si considera per titolo congiunto?

17:03 Il Ministero renderà disponibile un database di domande?

18:14 Ho lavorato per due anni su sostegno, senza abilitazione, ora concorro per il posto comune. Posso inserire gli anni lavorati su sostegno?

19:15 Avendo prestato tre anni di ruolo nella scuola primaria e poi subito il depennamento per la questione dei diplomati magistrale, posso specificare il ruolo per il triennio?

20:29 Aggiornamenti sulla questione dell’ampliamento dei posti

21:36 Le università non stanno attivando i corsi da 30 CFU per abilitati e specializzati in altre classi di concorso. Quali garanzie ci sono che li attivino prima dell’apertura delle graduatorie?

23:41 Posso inserire nei titoli di servizio una supplenza di 180 giorni nello stesso istituto raggiunti con tre contratti diversi?

24:13 Come funziona la riserva dei posti del 30%?

29:56 Con la legge 68/99 si rientra nella riserva del 30% dei posti?

30:35 Ho annullato oggi l’inoltro fatto tre giorni fa per modificare soltanto una data: devo ripagare il bollettino?

31:08 Servizio civile nazionale svolto nel 2011: va inserito?

32:29 Sono in ruolo su sostegno e faccio ore eccedenti su materia, come posso considerare il mio percorso ai fini del concorso?

33:33 Ho prestato un anno in qualità di personale ATA. Il DM 2021 fa riferimento alla graduatoria per gli ATA. Potrei farla valere?

36:12 Ho difficoltà a inserire il punteggio esatto della laurea e del diploma. Come devo fare?

37:14 I vincitori saranno soggetti a vincolo?

38:41 Sono un docente di ruolo sul sostegno alla scuola primaria. Concorro per il posto comune all’infanzia, se vincessi il concorso, cosa succede al ruolo?

39:26 Ho due titoli abilitanti su stessa classe di concorso, come far valere entrambi nella domanda?

41:00 Io ho un anno di servizio con contratti non continuativi, il sistema non me lo fa inserire, come fare?

43:06 Se mi iscrivo in Lombardia ho più possibilità?

45:57 Gli ITP come accedono al concorso?

46:44 Ho inserito nella domanda come titolo di accesso i tre anni di servizio su materia per la riserva dei posti. Ma l’abilitazione dove posso inserirla?

47:30 Nella ricevuta di pagamento di pago i rete leggo i miei dati personali, le classi di concorso per cui concorrerò, ma non la regione. Normale tutto ciò?

49:01 Non so se rifare il concorso, ho già fatto quello del 2020. Sarei il prossimo a essere chiamato in graduatoria. Conviene farlo?

49:53 Ma arriverà una e-mail? Per sapere quando e dove sarà il concorso?

50:52 A cosa si va incontro se una volta superato il concorso non si accetta il ruolo?

52:10 Se annullo la domanda e poi la modifico, senza cambiare le classi di concorso, ma modificando i requisiti di accesso, devo fare di nuovo il pagamento?

54:15 Si può fare il concorso per due classi su stesso grado, due classi diverse su gradi diversi, stessa classe di entrambi i gradi?