Concorso discipline scientifiche STEM, ecco le prime graduatorie e i primi posti vuoti

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell’11 giugno 2021 per le discipline scientifiche STEM A020, A026, A027, A028: ecco le prime graduatorie utili per le assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 2021/22.

L’articolo 59, comma 14, del decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), che ha previsto il suddetto concorso STEM, indica la suddivisione per classe di concorso dei 6.129 posti previsti:

A020 Fisica (282 posti)

A026 Matematica (1005 posti)

A027 Matematica e Fisica (815 posti)

A028 Matematica e Scienze (3124 posti)

A041 Scienze e tecnologie informatiche (903 posti)

Le graduatorie di merito

Compilate distintamente per classi di concorso dalle commissioni giudicatrici sulla base del punteggio della prova scritta e di quella orale (non è prevista la valutazione dei titoli) sono utilizzate per le assunzioni in ruolo a.s. 2021/22, a condizione che siano approvate entro la data ultima del 30 ottobre 2021; se approvate ad anno scolastico iniziato (e sempre entro il 30/10/2021), è prevista la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili in attesa della predetta approvazione;

qualora non approvate entro il 30 ottobre 2021, sono utilizzate negli anni scolastici successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie;

nel caso in cui i posti destinati annualmente alle assunzioni non siano sufficienti, sono utilizzate sino al loro esaurimento per le immissioni in ruolo dei vincitori, anche negli anni scolastici successivi, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successive, alla data di inizio del servizio.

PUGLIA

A027 posti a disposizione 40 superano il concorso 4 candidati

LOMBARDIA

L’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria, gli esiti della procedura per la classe A041 ci vengono comunicati in maniera informale da uno dei candidati

A041 : posti a disposizione 186 superano il concorso 115 candidati (dato da confermare)

Scioglimento della riserva GPS elenchi aggiuntivi entro il 31 luglio

I docenti che si sono inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS entro il 25 luglio e hanno conseguito l’abilitazione per effetto del superamento del concorso (con graduatoria pubblicata), potranno sciogliere la riserva entro il 1° agosto.

Abitazioni a cascata

Ricordiamo che il superamento del concorso per la classe di concorso A27 permette di conseguire l’abilitazione anche per le classi di concorso A-20 e A-26, nonché nella A-47.

Concorso ordinario STEM, chi supera le prove di A27 Matematica e Fisica è abilitato “a cascata” anche per altre classi di concorso. Quali sono