Concorso dirigenti, UDIR: 10 luglio ricorso in Consiglio di Stato, vincitori saranno assunti grazie a nostro operato

Comunicato UDIR – Il 10 luglio verrà dibattuto il ricorso al Consiglio di Stato in merito alla sentenza del TAR del Lazio; il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha affermato che a settembre saranno assunti i nuovi presidi, chiedendo una sospensiva d’urgenza della sentenza.

Udir è decisamente sulla stessa linea e ribadisce che è stato convocato in audizione il 10 luglio in Consiglio di Stato. Marcello Pacifico (Udir): Siamo stati i primi a richiedere la sospensione della sentenza di annullamento del concorso e grazie al nostro operato i vincitori del concorso DS vedranno riconosciuti i loro diritti, ne siamo pienamente convinti

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti “ha detto che è doveroso tutelare le 2.200 persone che hanno superato il concorso in maniera corretta. Si spera in una sospensiva in modo da immettere in ruolo dal 1° settembre e poi aspettare il giudizio di merito dei giudici”.

Dello stesso parere è il giovane sindacato Udir, convocato in audizione il 10 luglio in Consiglio di Stato, grazie al quale si discuteranno le sorti dei candidati vincitori del concorso Ds. Si ricorda inoltre c’è tempo fino al 15 luglio per partecipare al ricorso avverso il provvedimento del Tar Lazio di annullamento del concorso.

Marcello Pacifico, presidente Udir, sottolinea come “grazie all’operato del sindacato si stia cercando di mettere un argine, affinché, tra qualche mese, l’anno scolastico possa partire senza intoppi, coi dirigenti scolastici vincitori immessi. Attendiamo serenamente la decisione della magistratura e confermiamo la Scuola Estiva per fornire ai Ds gli strumenti d’intervento e affrontare dal 1° settembre, nel migliore dei modi, il nuovo ruolo”.

