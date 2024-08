Concorso Dirigenti, Tar blocca graduatorie e assunzioni concorso riservato: le argomentazioni dei ricorrenti. Il merito giorno 5 settembre Di

Nella giornata di mercoledì 14 agosto il T.A.R. per il Lazio, con diciotto distinti decreti cautelari, ha sospeso il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023.

Con i medesimi decreti è stato altresì sospeso l’avviso del MIM 9 agosto 2024, prot. n. 124319, mediante il quale sarebbero stati messi a disposizione a favore dei partecipanti alla procedura assunzionale ex D.M. n. 107/2023 n. 519 posti di dirigente scolastico nelle regioni: Emilia-Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Piemonte; Sardegna; Toscana; Veneto.

È quanto apprendiamo da un comunicato inviatoci dal “Movimento Uniti nel Merito”, autore dell’iniziativa giurisdizionale, che è stata promossa a livello nazionale.

Le argomentazioni dei ricorrenti

Alla base del ricorso, secondo i ricorrenti, la “disparità di trattamento” impugnata nei ricorsi “tra i candidati nella procedura di reclutamento ex Decreto 2788/2023 e i candidati nella procedura di reclutamento ex Decreto 1259/2017, da cui sono stati tratti i candidati ammessi al corso intensivo di formazione ex Decreto MIM n. 107/2023“.

Oltre alla questione di incostituzionalità della procedura riservata, i ricorrenti lamentano la modifica attraverso un emendamento alla conversione in Legge del Decreto Legge 71/2024, attraverso il quale anche il 60% dei posti accantonati per il concorso ordinario saranno attribuiti, quest’anno, al concorso riservato. Con la modifica, gli equilibri, sempre secondo i ricorrenti, si sono rotti, soprattutto a seguito delle diverse tempistiche di conclusione dei due percorsi concorsuali.

Infatti, ci riferiscono esponenti del Movimento, ad esempio in Veneto saranno immessi in ruolo 120 Dirigenti, dei quali 72 spetterebbero al concorso ordinario ordinario (che nel bando erano previsti su base addirittura triennale) e 48 alla procedura riservata. Ma nei prossimi due anni, a causa anche della mobilità ridotta, i posti disponibili non ci saranno.

Diverso, invece, in Emilia Romagna dove su 84 posti liberi ne saranno assunti solo 35 o a Sud dove hanno dato zero assunzioni dei Dirigenti.

Questo meccanismo, sempre secondo i ricorrenti, altererebbe gli equilibri tra le procedure concorsuali e la disponibilità dei posti tra le Regioni, essendo influenzati i presupposti che hanno portato i candidati alla scelta originaria, effettuata sulla base delle disponibilità fornite al momento dei bandi

Sarà il TAR, giorno 5 settembre, a dover confermare o meno la sospensiva della vigilia di ferragosto. Mentre i ricorrenti nel comunicato chiedono al Ministero e alla maggioranza parlamentare di aprire “il corso intensivo di formazione anche alle candidate e ai candidati del concorso ex Decreto MIM n. 2788/2023 che abbiano fatto ricorso al T.A.R.“

L’USR Lazio: “Siamo in attesa di indicazioni dal Ministero, avevamo già avviato la procedura”