Concorso dirigenti scolastici, verso i bandi: 979 posti tra ordinario e riservato. DECRETO in Gazzetta Ufficiale Di

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il DPCM del 3 ottobre 2023 che autorizza, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico.

La distribuzione di questi posti segue le linee guida del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria. I restanti posti sono destinati ai vincitori della procedura riservata nel triennio. In caso di non completamento delle assunzioni entro il 2025/2026, i vincitori mantengono il diritto all’assunzione oltre questo periodo.

La ripartizione regionale dei posti mostra una distribuzione variegata, con il maggior numero di posti in Lombardia (155) e il minimo in regioni come Basilicata e Molise. I candidati devono avere un’anzianità di almeno cinque anni nel ruolo di appartenenza. Il concorso comprende una prova preselettiva, scritta e orale. Il bando nazionale sarà organizzato a livello di singolo USR.

Posti per il concorso ordinario

Abruzzo 12 posti

Calabria 11 posti

Campania 34 posti

Emilia-Romagna 28 posti

Friuli Venezia Giulia 11 posti

Lazio 50 posti

Liguria 6 posti

Lombardia 155 posti

Marche 14 posti

Piemonte 65 posti

Puglia 32 posti

Sardegna 11 posti

Sicilia 26 posti

Toscana 54 posti

Umbria 5 posti

Veneto 71 posti

Concorso ordinario dirigenti scolastici

Per partecipare al concorso Dirigenti Scolastici, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Far parte del personale docente di una istituzione scolastica statale o del personale educativo di un’istituzione educativa statale.

statale. Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con le istituzioni scolastiche o educative statali.

con le istituzioni scolastiche o educative statali. Essere stato già confermato nel tuo ruolo, ovvero aver superato il tuo anno di prova.

Possedere uno dei seguenti titoli di studio : una laurea magistrale o specialistica, un diploma di laurea secondo gli ordinamenti precedenti al DM n. 509/1999, un diploma accademico di II livello dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica , o un diploma accademico del vecchio ordinamento combinato con un diploma di scuola secondaria superiore .

: una o specialistica, un secondo gli ordinamenti precedenti al DM n. 509/1999, un di II livello dalle istituzioni di , o un del vecchio ordinamento combinato con un diploma di . Avere almeno 5 anni di servizio.

Possedere i requisiti generali per lavorare nelle amministrazioni pubbliche .

È importante notare che i titoli di studio ottenuti all’estero sono validi per l’ammissione al concorso se sono stati riconosciuti equivalenti a quelli universitari italiani secondo le leggi in vigore.

Questi requisiti devono essere soddisfatti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, la quale non è ancora stata resa nota.

Per i 5 anni di servizio richiesti, è importante sapere che:

Il servizio può essere stato prestato a tempo determinato o indeterminato.

Se il servizio è stato prestato a tempo determinato, deve essere durato almeno 180 giorni o deve essere stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio finale.

Solo il servizio effettivamente prestato viene considerato valido, escludendo i periodi di retrodatazione giuridica.

Il servizio deve essere stato prestato nelle scuole statali (non nelle scuole paritarie ).

Concorso ordinario Dirigenti scolastici: prova preselettiva, 50 quesiti in 75 minuti. Requisiti, posti per Regione. Ecco come si svolgeranno tutte le prove concorsuali. LA BOZZA

Prova preselettiva

La prova preselettiva, della durata di 75 minuti, consisterà in 50 quesiti a risposta multipla, con un punto assegnato per ogni risposta corretta. Questa fase si svolgerà solo se il numero dei candidati sarà superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili. Una domanda emergente è se verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese in questa fase.

Prova scritta

La prova scritta prevede un tempo di 180 minuti per rispondere a 5 quesiti a risposta aperta, più 2 quesiti di lingua inglese. Con un punteggio massimo di 100 punti, la soglia per superare questa fase è fissata a 70 punti. Questa fase del concorso metterà alla prova la preparazione e la capacità di espressione scritta dei candidati.

Prova orale

Infine, la prova orale, della durata di 30 minuti, valuterà l’adeguatezza dei candidati per i ruoli di dirigenza, esplorando la loro conoscenza e comprensione delle dinamiche e delle sfide che i dirigenti scolastici affrontano quotidianamente.

Concorso riservato dirigenti scolastici

Per essere ammessi alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione, questi candidati devono rispettare determinati criteri stabiliti dal regolamento.

Al 28 febbraio 2023, i potenziali partecipanti devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

I candidati che hanno presentato ricorso, nei tempi stabiliti dalla legge, e che attualmente hanno un contenzioso giuridico in corso a causa del mancato superamento della prova scritta del concorso del 2017 sono ammissibili.

Inoltre, i candidati che hanno superato sia la prova scritta che quella orale grazie a un provvedimento giurisdizionale cautelare possono partecipare, anche se tale provvedimento è successivamente decaduto o non è più in vigore.

Infine, i candidati che, nei tempi previsti dalla legge, hanno presentato ricorso e attualmente hanno un contenzioso giuridico a causa del mancato superamento della prova orale del concorso del 2017 sono anch’essi ammissibili.

In sintesi, i candidati che desiderano partecipare alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione devono appartenere a una delle categorie sopra menzionate. È fondamentale che tutti i potenziali partecipanti verifichino attentamente di soddisfare questi requisiti prima di procedere con la loro ammissione alla procedura.

La nostra offerta formativa

Corso di preparazione alle prove con simulatore per la preselettiva

Il corso nella sua interezza è composto da:

122 lezioni (290 ore di video lezioni)

slide di tutte le videolezioni

Simulatore per la prova preselettiva con 14000 domande, messo a disposizione dalla casa editrice Edises

I numeri della rivista online “La dirigenza scolastica” pubblicati nel 2021/22

200 pagine di aggiornamento normativo – Marzo 2023

Descrizione completa e acquisto (299 euro)

18 lezioni con tutor e 1.500 test aggiornati per affrontare la preselettiva e ripassare gli argomenti del concorso

Una serie di incontri delle quali sono presenti le registrazioni con test a risposta multipla ragionati e commentati più una batteria di 1500 test aggiornati all’ultima normativa. Lezioni utili per la preparazione rapida alla preselettiva e come strumento di ripasso.

Verranno inoltre forniti i file PDF contenenti tutte le domande trattate dal formatore, il file PDF contenente le risposte corrette, degli esercitatori per ripercorrere le domande trattate durante le lezioni e i simulatori delle aree tematiche trattate.

Tutti i contenuti resteranno a disposizione degli utenti fino alla conclusione di tutte le prove del concorso.

Descrizione completa e acquisto (199 euro)

Corso di preparazione alle prove con simulatore per la preselettiva + pacchetto 15 lezioni sincrone per prepararsi alla prova preselettiva

L’insieme dei due corsi ad un prezzo conveniente: 399,00€

Descrizione completa e acquisto