Concorso dirigenti scolastici, Udir ricorre contro sentenza annullamento TAR

Comunicato UDIR – Accantonati i posti ai riservisti come richiesto da Udir, che si dice pronto a impugnare la nota Miur laddove lascia ai direttori degli UUSSRR la discrezionalità nell’assegnazione delle sedi ai nuovi DS da assumere.

Prossima la scelta delle preferenze tra le regioni dopo la pubblicazione dell’elenco dei posti disponibili e la pubblicazione dell’elenco degli idonei. Aperte le adesioni per costituirsi in appello contro la sentenza di annullamento del Tar del Lazio sospesa dallo studio legale Udir. Possibile sin da adesso aderire ai corsi in presenza, in tutta Italia, a fine agosto per affrontare con Eurosofia il primo mese nel nuovo ruolo da DS. Registrati per seguire il webinar di domani

Accantonati i posti ai riservisti come richiesto da Udir, che si dice pronto a impugnare la nota Miur laddove lascia ai direttori degli UUSSRR la discrezionalità nell’assegnazione delle sedi ai nuovi presidi da assumere, senza rispettare l’ordine di graduatorie e quanto prescritto dalla legge su 104, o altre riserve. Poiché il dirigente scolastico ha come superiore gerarchico il ministro, non deve rispondere del suo curriculum vitae e della sua valutazione se non alla commissione concorsuale, nel rispetto della legge. Nei prossimi giorni la scelta delle preferenze tra le regioni dopo la pubblicazione dell’elenco dei posti disponibili e la pubblicazione dell’elenco degli idonei.

IL RICORSO UDIR

Il sindacato ricorda che rimangono aperte le adesioni per costituirsi in appello contro la sentenza di annullamento del Tar del Lazio sospesa dallo studio legale Udir al seguente link. Possibile sin da adesso aderire ai corsi in presenza“Dirigiamo insieme”, in tutta Italia, a fine agosto per affrontare con Eurosofia il primo mese nel nuovo ruolo da DS.

DOMANI WEBINAR

Il sindacato ha organizzato, insieme con Eurosofia, domani 2 agosto, un webinar dalle 15 e le 17, tenuto dalla DS Patrizia Costantini. I vincitori del Concorso saranno informati sullo stato del contenzioso e sulle convocazioni. Per informazioni, è possibile contattare la segreteria nazionale Udir all’indirizzo mail [email protected] o al numero 091 7098362.

Registrati per seguire il webinar di domani

Ricorri con Udir